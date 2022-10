Kia už v Česku prodává vůz s parametry superaut. Pohodlné GT ale stojí zlomek jejich ceny

Nejvýkonnější Kiu všech dob si už můžete koupit. Připlácet lze jen za dvě položky.

Kia EV6 GT aktuálně vstupuje na český trh a první zákazníci již mohou už u dealerů objednávat s očekávaným termínem dodání v první čtvrtině příštího roku. Z pohledu značky jde o vůz plný superlativů a v dnešní době není náhodou, že si jako vrchol ceníku značka zvolila právě elektromobil. Z jejího pohledu jde o nejvyspělejší, nejvýkonnější a samozřejmě také nejdražší model.

Cena byla stanovena na 1.780.980 Kč s tím, že připlatit si můžete už jen 20.000 Kč za metalický nebo perleťový lak a 35.000 Kč za elektricky ovládané střešní okno včetně LED osvětlení interiéru. Ve srovnání s klasickou EV6 ve výbavě GT-Line je o 154.000 Kč dražší, což není zas tak moc, když si uvědomíte, o kolik šťavnatější ostrá verze je!

Lithium-iont polymerový akumulátor o kapacitě 77,4 je stejný. Jenže tady napájí dva elektromotory s celkovým výkonem 430 kW (o 63 % více) a točivým momentem 740 Nm. Přední má výkon 160 kW, zatímco více preferovaná zadní náprava dostala silnější derivát laděný na 270 kW.

Neméně rychlé je i nabíjení. Díky 800V architektuře je možné nabíjet stejnosměrným proudem o výkonu až 350 kW, kdy je možné dobít baterii z 10 na 80 % za 18 minut. Slabší 50kW nabíječka to zvládne za 73 minut. Doma pravděpodobně použijete výkonnější 11kW wallbox, kde si počkáte 7 hodin a 20 minut. Pokud jezdíte jen občas, vystačíte si s klasickou zásuvkou 230 V, kde to z 10 na 100 % potrvá 32 hodin a 45 minut. Ale to snad nikdo provozovat nebude.

S plným akumulátorem se můžete vydat na vzrušující cestu maximální rychlostí 260 km/h. Na semaforech pak může Kia změřit síly s kdejakým supersportem, protože na 100 km/h zrychlí za 3,5 sekundy. S větším akumulátorem udává automobilka dojezd 424 km a pokud budete kroužit jen po městě, můžete prý ujet až 546 kilometrů.

Stejně dynamické jsou i průjezdy zatáček díky inteligentnímu rozdělování hnací síly prostřednictvím elektronicky řízeného diferenciálu. Kia navíc systém podpořila chytrým držením stopy Smart Traction a tlumením stáčivých sil Smart Yaw Damping. Podvozková platforma E-GMP nyní využívá zesílené upevňovací body zavěšení kol a nové pružiny. Vpředu jsou o 9 % měkčí, zadní naopak o 11 % přitvrdily. Stejně tak stabilizátory jsou o 15 % tužší. Přední náprava s dvojitými rameny dostala novou geometrii a kinematiku. Má také čtyřpístkové brzdové třmeny a brzdové kotouče o průměru 380 mm. Vzadu si EV6 GT vystačí s průměrem 360 mm. Standardně novinka obouvá sadu pneumatik Michelin Pilot Sport 4S v rozměru 255/40 R21.

Celkové nastavení vozu se mění dle zvolených režimů Eco, Normal a Sport. Sladkou odměnou modelu EV6 GT jsou další dvě volby. Mód GT poskytuje nejdynamičtější odezvu obou elektromotorů, brzd, řízení, polo-aktivního systému odpružení, elektronického samosvorného diferenciálu a elektronické stabilizace ESC. Tu je možné zcela vypnout. Druhou možností je režim Drift pro podporu jízdy kontrolovaným smykem, kde až 100 % výkonu jde na zadní nápravu. Přední se výrazněji zapojí na výjezdu ze zatáčky pro maximální akceleraci.

Když se dostatečně vyřádíte za volantem, možná si najdete chvilku podívat se na EV6 GT zvenčí. Ve srovnání s klasickou GT-Line je o15 mm širší, 10 mm delší a 5 mm nižší. Změny proporcí jsou dány novou sadou nárazníků. Zajímavostí je horší koeficient odporu vzduchu o 0,297 a nárůst hmotnosti o 80 kg. Z optického hlediska zaujme výrazný zelený odstín použitý na brzdových třmenech, prošívání v interiéru i na tlačítku volby jízdních režimů.

V souvislosti s nárůstem výkonu se navýšila maximální hmotnost brzděného přívěsu na 1800 kilogramů. Zavazadlový prostor disponuje kapacitou 480 l a sklopením zadních sedadel jej lze zvětšit na 1260 litrů. Sluší se říci, že standardní verze s pohonem všech kol nabídne 540 a 1320 litrů.