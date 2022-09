Po registraci do Kia Charge se pak můžete vrhnout i do jednoho z balíčku od Ionity, aby bylo nabíjení ještě levnější. Power stojí 335 Kč na měsíc a za jednu kWh dáte 7,7 Kč. Access vyjde na 125 Kč za měsíc, ale jedna kWh bude stát 14,35 Kč. Tohle je velmi důležité a ještě se k tomu vrátíme. Obecně se tak karta Kia Charge dá doporučit všem, kteří s elektromobilem jezdí pravidelně delší trasy.

Druhou kartou je Kia Charge a můžete ji brát jako takovou nadstavbu, protože s ní získáte přístup k 81 % dobíjecích stanic po celé Evropě. Hlavně se ale hodí pro nabíjecí stanice Ionity. Karta má dva tarify - Easy a Plus. Za Easy neplatíte žádný měsíční poplatek a na Ionity v Česku platíte 21 Kč/kWh, u ostatních pak vstupní poplatek 12 Kč za relaci. Tarif Plus stojí 99 Kč na měsíc, cena u Ionity zůstává stejná, ale neplatíte vstupní poplatky.

Z Česka po dálnici D5 do Německa a hurá na Mnichov. Z Mnichova už ale ne nejrychlejší cestou, ale tou nejhezčí, tedy přes Garmisch-Partenkirchen do Rakouska a následně do Švýcarska, konkrétně do Svatého Mořice. Proč zrovna tam? Zaprvé se tam cítím dobře. Jezdí si sem odpočinout milionáři i miliardáři, ale necítíte tu to pozlátko, je to velmi vlídné a pohledné prostředí, kde není předraženo a domluvíte se mnoha jazyky. Mám to tady o dost raději než třeba v Monaku.

Jenže občas zamířím na alpské pasy a v posledních měsících jsem měl čest s několika elektromobily, které bych s přimhouřením oka označil za zábavné, i když pořád těžké. Navíc mě zajímalo, jestli se to cestování elektromobily někam posunulo. Tedy, jasně že ano, ale o kolik je to teď příjemnější, jestli vůbec? Taková Kia EV6 existuje jako zadokolka s výkonem 229 koní, na podzimní průsmyky ideál, tak se tam jedeme podívat.

Jet s elektromobilem dál za hranice našeho státu jsem naposledy zkusil v roce 2019 s Audi e-tron. Tenkrát jsem elektrické SUV vytáhl do okolí rakouského jezera Attersee a dostal pár cenných lekcí . Od té doby jsem se do ničeho podobného nepustil, protože to není potřeba. Na cestu k moři je ještě pořád nejlepší naftové kombi a cesta elektromobilem někam dál než kolik dovolí baterie na jedno nabití byl spíše občasný rozmar, který už ale čím dál více uvádějí do běžné praxe fanoušci elektroaut.

Okamžik pravdy

Nerad se omezuji, takže velmi často narážím na nevýhodu elektromobilů. Pokud totiž máte rádi svižnější jízdu a trávíte hodně času na dálnici, může vás čekat i jako toho největšího milovníka alternativních pohonů těžký střet s realitou. S tímto stylem jízdy se s hodnotami dojezdu a spotřebou v tabulkách prostě rozlučte. To snad ale ví každý. Auto si přebírám v Praze s plně nabitou baterií. Displej ukazuje dojezd 352 km na režim Normal se zapnutou klimatizací při vychlazování kabiny, bez ní 452 km.

Autem jsem ještě trochu jezdil před samotným startem, takže jsem nevyjel s plnou baterií, ale jen s půlkou. Dálnici D5 překonávám z Berouna na Rozvadov za pár desítek minut. Vždy stavím na poslední čerpací stanici Mol na kávu, svačinu a kratší odpočinek před vjezdem do Německa, a to nehledě na auto. Trvá mi to většinou okolo dvaceti minut, takže teď s Kiou tu vítám 150 kW nabíječku E.ON. Karta EV Power Card pípne, já si udělám svoje a za 28 minut je v autě 52,3 kWh. Dojezd teď činí 410 kilometrů, Svatý Mořic je ještě 483 km. Bez další zastávky se neobejdu.

V Česku jsem držel tachometrových 130-140 km/h, V Německu zase 130-160 km/h. Při tomto tempu se dá na palubním počítači zjistit, že ztrácíte přibližně čtvrtinu avizovaného dojezdu. Po dvou stech kilometrech hledám přes navigaci hypernabíječku EnBW, jedna je těsně před hranicemi s Rakouskem. Mezi nabíječkami jsem ujel 303 km se spotřebou 22,7 kWh/100 km. Dojezd při zastávce u nabíječky činil 19 km. Zatím jde ale všechno bez stresu.

Na nabíječce EnBW s výkonem 300 kW je docela rušno, respektive přijel jsem k jedinému volnému místu. Němec v Audi e-tron se protahoval, jeho žena čekala v autě a dva labradoři se z otevřeného kufru nadechovali čerstvého vzduchu. Rodinka ve Škodě Enyaq iV chodila okolo auta a parta mladíků v elektrickém Opelu Corsa tam jen tak přešlapovala. Nebylo tu totiž co dělat, v okolí nebyl žádný obchod, jen second hand, a dokonce i odskočit si chodili všichni přes dvouproudou silnici do remízku. Nedokážu si v takovou chvíli představit, že by moje auto nepodporovalo rychlé nabíjení a tohle by byla zastávka na poslední chvíli, kde bych musel tvrdnout hodinu.

Nabíječka EnBW nicméně příjemně překvapila češtinou. Auto bylo na rychlé nabíjení dozajista dostatečně zahřáté, takže jsem začal na výkonu 50 kW a o pár minut později už to letělo 100 až 150 kW. Plný nabíjecí výkon auta v systému auta jsem měl celou cestu zapnutý. Strávil jsem tam 28 minut, průměrný výkon činil 124,8 kWh a získal jsem 60,02 kWh. Auto tím získalo šťávu na dalších 315 kilometrů (90 %). Teď už nemám problém dojet až do cíle, který byl lehce přes 200 km, nicméně už ne po dálnici, ale po okresních silnicích.

Není tak kam spěchat, kousek od hranic mezi Švýcarskem a Rakouskem parkuji u hotelu Das Lafairs, připojuji auto na 11 kW nabíječku, abych měl nějakou energii ještě do zásoby a jdu na oběd. Tady už není moc co počítat, auto si sebralo cca 11 kWh a já dojel do cíle, kterým byla vesnička Poschiavo kousek pod Svatým Mořicem. Celkem to dělalo 629 km se spotřebou 23,1 kWh/100 km. Jasně, Kia uvádí 16,5 kWh/100 km, ale já se ani jednou neomezil a vždy jel tak, jak jsem chtěl, na hranici rychlostních limitů a německou dálnici jsem mimo okolí Mnichova držel okolo 150 km/h.

Cesta mi trvala skoro stejně dlouho jako se spalovacím autem, jediné zdržení byla ta půlhodina na nabíječce EnBW v Německu, tak dlouhou pauzu bych si se spalovacím autem odpustil. A kdybych pospíchal, samozřejmě nebudu vysedávat hodinu na obědě v Rakousku. Ale jak jsem již uvedl, kdo potřebuje rychle obchodně do Švýcarska a pojede elektromobilem, dělá si to zbytečně složité.

Švýcarsko

O tom, jak se cestuje ve Švýcarsku, si můžeme popovídat jindy. Mě zajímaly hlavně nabíječky, kterých je ve Svatém Mořici požehnaně. Mimochodem odtud ten titulek, Svatý Mořič si říká Top of the World. Já si vybral 50kWh stanici poblíž hotelu Kempinski, kde event, za kterým jsem se mimo jiné vydal podívat, vystavuje závodní auta, a také auta pro večerní aukci RM Sotheby's. EV6 jsem tak strčil do zásuvky a šel si po svých. Za hodinu a půl jsem měl 99 % baterie a vyžil jsem s tím až do cesty nazpátek.

Spotřebu auta na průsmyku Bernina mě bavilo sledovat. Vyjel a sjel jsem ho celkem šestkrát. Cesta nahoru ukazovala vtipná čísla, spotřeba se na vrcholu u hotelu Ospizio Bernina vyšplhala na 72 kWh/100 km (je to 20 kilometrů). Dolů jsem měl spotřebu 0 kWh/100 km a dobil si během klesání zhruba 7 % baterie. V tomto ohledu jsem měl příležitost pořádně vyzkoušet rekuperaci. Ta má tři úrovně, kdy první připomíná spíše brzdění motorem.

Sjíždění průsmyků je na brzdy náročné, u dvoutunového elektromobilu obzvlášť. Zatímco tak na dálnici jsem rekuperaci zcela vypnul, protože plachtění je zde stále to nejlepší využití energie, průsmyk jsem se naučil sjíždět s funkcí one pedal driving, tedy s nejsilnější úrovní rekuperace, kdy jsem měl nohu připravenou na brzdě jen pro případy nouze. Dá se tak auto trochu šetřit, protože brzdy samy o sobě na takovou nálož nejsou stavěné.

Teď by se ještě hodilo říct, jak se Kia EV6 na takových silnicích vlastně chová. Když pršelo, auto se nechalo na výjezdu ze zatáčky hezky rozehnat. Dávkovatelnost síly na kola je u vozů s tímto pohonem velkou předností, nicméně pro větší akce jsem postrádal výkon. Do kopce vám s 229koňovým dvoutunovým autem ani mokrá silnice nepomůže. Shodit pár metráků a na hbitosti by to bylo hned znát. Vyšším výkonem si nejsem jistý, ani 544 koní v BMW i4 z něj nedělá úplně elegantní auto, i když je s ním tato přetáčivá zábava na mokru rozhodně snazší. Optimisticky tak vyhlížím verzi EV6 GT, která by za tímto účelem mohla fungovat skvěle.

Vyšší hmotnost je na Kie EV6 prostě znát, nicméně musím pochválit skvělé řízení s jemně naladěným posilovačem. Mohlo by mít jen více citu. Vůbec špatný není ani komfort odpružení, celkovému komfortu ale prospěly i velké pneumatiky. Kia tak se mnou nikdy vyloženě nepraštila, spíše tak jistě poklepávala po nerovnostech.

Jízdně není EV6 moc co vytýkat, je fakt dobrá, ale že by byla nějak osobitá, nebo vás vyloženě nadchla, to se o této specifikaci říct nedá. Mějte na paměti, že to není GT, ani výbava GT-Line, ale základní Earth s větší baterkou, takže mezi elektromobily jde o ten kousek, který se hodí na překonávání delších vzdáleností. Občas si zavrtět zadkem na výjezdech ze zatáček ale můžete.

Cesta domů jinak

Cesta zpět do České republiky byla mnohem dobrodružnější, bohužel mnohem více, než by mi bylo milé. Ve Svatém Mořici odebírám v pravé poledne 21,7 kWh a poté přenechávám své nabíjecí místo nervózní rodince v Mercedesu EQB, když tatínek s 11 kW kabelem v ruce už nějakou chvíli nervózně přešlapoval okolo mé Kie. Však času mám dost. Většina fotografií v galerii totiž pochází z okolí pasu Stelvio, na který se ze Švýcarska dostanete buď přes Tirano a Bormio (je to zajížďka, ale hezká), nebo přes Ofenpass, což je řidičsky zábavnější.

Druhou trasou je Stelvio od Mořice 85 kilometrů, do Rakouska pak už jen kousek. Vzhledem k profilu cesty to pro dojezd nebyl zas až takový problém i přes rychlejší tempo. Klíčové je spíše plachtit. V Rakousku zastavuji na 11 kW nabíječce s tím, že si dám oběd. Bohužel, šipka s nápisem restaurace vede do obchodu s jízdními koly a prodejce mi říká, že můžu jen naproti přes ulici na pivo a křupky. No nic, tak jedu dál.

Nabíječku Ionity, 136 km od vrcholu Stelvia, tak vítám s otevřenou náručí. Nabíjím u čerpací stanice OMV, kousek od obce Dorbitz. Tohle je zase ta příjemnější část soužití s elektromobily. Než si dojdu na toaletu, objednám sekanou v housce a na stojáka u auta sežvýkám poslední sousto, Ionity mi maximálním výkonem 189 kW nacpe do auta 63 kWh. Trvalo to 23 minut a auto s 92 % baterie ukázalo dojezd 300 km. Pořád mějte na paměti, že dostávalo průběžně dost naloženo, tak nízký dojezd při běžném používání jen tak neuvidíte.

Po hodině rakouských a německých okresních silnic už jsem zpět na autobahnu, plyn až na podlahu a hurá domů. Opět si nechávám najít hypernabíječky, a opět od EnBW. Bohužel dle navigace nebyla nabíječka funkční, o čemž se po půl hodině přesvědčuji na vlastní oči. Nedá se nic dělat, o kousek dál je další taková nabíječka, ale od společnosti Allego. A tady bych si jako majitel takového auta rval vlasy.

Karta Charge, na které byl vyšší tarif, mi na Ionity zaúčtovala 452 Kč za 63 kWh energie. Jenže Allego má u hypernabíjení tarif 0,69 eur za jednu kWh. Za stejné množství energie mi tak bylo vyúčtováno 1275 Kč. To je jako kdybyste tankovali u OMV za dva tisíce a Benzina po vás chtěla šest, protože nemáte její levný tarif. Nicméně u Allego jsem viděl zatím nejvyšší rychlost nabíjení - 221,8 kW.

Do Česka přijíždím už za tmy, k večeru ještě nabíjím na 50 kW nabíječce ve vesnici u Plzně, protože rychlé nabíječky přímo na trase nejsou, vyjma zmíněné E.ON na Rozvadově a Ionity v Berouně. Celkem jsem překonal 1591 km se spotřebou 24,8 kWh/100 km. Trpěl jsem? Jen trochu, ale protože jsem po cestě zpět udělal pár chyb. Stačilo se třeba na začátku Česka otočit na E.ON a ušetřil bych půl hodiny. Fungující nabíječka EnBW v Německu by mi zase pomohla o další půlhodinu.

Hodně by taky pomohla přítomnost rychlých nabíječek po hlavní trase na severu Itálie, je to bída. A když už jsem našel volný slot na 50 kW nabíječce v pěkné vesnici, kde stálo za to dát si kafe a projít se po parku, tak tam parkoval naftový passat. Cestu tam jsem vychytal báječně, cestu zpět jsem ale doslova zpackal. Kolik to celé stálo? Nabíjení na kartu EV Charge 3757 Kč - 2029 Kč za dvě nabíjení ve Švýcarsku, 450 Kč na Ionity a 1275 Kč za to prokleté Allego.

Kia EV Power Card, na kterou jsem nabíjel celkem čtyřikrát, ještě nemá vyúčtování, nicméně dle aktuálních cen se to dá přibližně dopočítat. E.ON zdražil rychlonabíjení na 14,9 Kč/kWh. Odebral jsem 52 kWh, takže 775 Kč. EnBW chce na standardní tarif 49 centů za kWh při nabíjení nejvyšším výkonem, takže má první zastávka v Německu stála 725 Kč. Data od obědové zastávky u Smatrics nemáme a zastávka u ČEZu ve vesnici u Plzně vyšla zhruba na 70 Kč.

Přibližně tedy cesta tam i zpět vyšla na 5300 Kč (vyjížděl jsem ale jsem z Česka s půlkou baterie) a připomínám, že za ujetých 1591 kilometrů. Když zprůměruji ceny paliv v Česku, Německu a Rakousku, vyjde mi 47 Kč/l. Když to převedeme na auto se spalovacím motorem, samozřejmě ne zcela přesně, vyjde průměrná spotřeba 7,0 l/100 km. Když jsem tuto cestu absolvoval s Fordem Fiesta ST, najel jsem 2013 kilometrů se spotřebou 7,7 l/100 km.