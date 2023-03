Kia chystá elektrického konkurenta Škody Karoq. EV5 má matoucí barvu a dočkáme se ho ještě letos

Kia EV9 dostane koncem roku menšího sourozence. Nabídne prostor po cestování i relaxaci v přírodě.

Je to necelý týden, kdy Kia světu představila vlajkové SUV EV9 s bateriovým pohonem. Ještě letos (nejprve v Číně) na něj naváže menší model EV5 potvrzující nový designový směr a orientaci na vyspělé technologie. Studie byla představená během EV Day automobilky.

Na první pohled je patrné, že nové SUV kopíruje tvary velké EV9. Protože se ještě nejedná o produkční verzi, designéři mohli s novou filozofií „Spojené protiklady“ zajít ještě dále. Patrné je to třeba na předních partiích, kde je vidět pouze proužek LED denního svícení a zbytek lampy má černý podtón. Stejný tmavý rastr tvoří podélný horní pás a také dvě třetiny výplně prolisu nárazníku, kde jej doplňuje stříbrné žebrování.

Celkově jsou linie přední části více uhlazené, zato na boku tým zvýraznil čtvercové vykrojení blatníků doplněné černým ochranným lemem. Poznávacím znamením menší EV5 je masivnější D sloupek a zcela odlišná grafika světel. Místo vertikálního kopírování tvaru sloupku mají tentokrát horizontální pojetí v podobě úzkých pruhů tvaru “C“.

Jednadvacetipalcová kola mají futuristický design, ale když se podíváme na EV9, klidně by se mohla dostat do sériové podoby. Technickou novinkou je panoramatické střešní okno fungující zároveň jako solární panel. Díky protilehlému otevírání dveří a otočným sedadlům se dá vytvořit konferenční diskuzní salónek či relaxační prostor s výhledem do přírody a skládacím stolkem. Stejné možnosti má i zavazadlový prostor s lavicí. Ačkoliv se karoserie jeví jako stříbrná s modrou perletí, ve skutečnosti jde o nový zelený odstín Iceberg Matte Green.

Světlý interiér se zelenými sedadly má ještě minimalističtější pojetí než EV9. Osmihranný volant nemá žádná tlačítka ani dotykové plochy. Veškerá jízdní data a rozhraní multimediálního zařízení se zobrazují na širokém displeji. Pod ním se nachází pětice dotykových tlačítek, ale třeba středové výdechy klimatizace tu nenajdeme stejně jako loketní opěrku. Mezi předními sedadly je pouze jakási dlouhá miska. Hodně futuristické pojetí mají také pedály. Samozřejmostí je vysoký podíl recyklovaných materiálů jako je potah sedadel z PET lahví a podobně.