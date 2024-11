Kia EV3 a dost. Jediné elektrické auto do rodiny přijelo do Česka, ujede přes 600 km

Elektromobily jsou často považovány za druhé auto rodiny. Auto pro lidi, kteří to nemají do práce daleko, pohybují se hlavně ve městech a jejich blízkosti a na delší vzdálenosti jezdí jenom občas. A když už na to dojde, plánují, kde budou nabíjet, kde si odskočí, kde se posilní a podobně. Případně už jsou dostatečně otrkaní a vědí, kde zastavit.

Bavíme se o autech s dojezdem okolo 300 km na jedno nabití, které mé běžné potřeby pokryje přibližně na týden. Ale kdybych potřeboval jet dál a nechtěl se zabývat nabíjením, bylo by třeba sáhnout po spalováku či elektromobilu s dlouhým dojezdem. Za hranici dlouhého dojezdu se dnes obecně považuje 600 km a to ani zdaleka nenabídnou všichni velcí hráči na českém trhu. A už vůbec ne u aut do města.

Doba se však rychle mění a dojezd přes 600 km dle WLTP dneska nabídne i kompaktní crossover do města Kia EV3. Konkurent Volkswagenu ID.3, Volva EX30 či Škody Elroq, se kterou se svezeme ještě koncem tohoto roku, staví design na „spojených protikladech“, chybu ale neuděláte, budete-li o něm mluvit jako o menším bráškovi vlajkového elektrického modelu EV9. Tomu se totiž podobá zvenku i uvnitř a je znát snaha nejen dojet co nejdál, ale také toho odvézt co nejvíce.

Emoce (zatím) nenalezeny

Pro mě osobně je těžké u elektromobilů hledat jiné emoce než jenom ty pramenící z drtivého zrychlení mnoha set koňových modelů. Elektromobily považuji za přibližovala, pomocníky pro každý den, s trochou nadsázky spotřebiče na čtyřech kolech. Ale to podle mě není špatně, protože auto pro každý den má hlavně dobře sloužit. I z toho důvodu zde teorie o loajalitě k určité značce upadá - prostě bych si vybral tam, kde mi za moje peníze dají nejvíce.

Vyberu si tvar karoserie, ten mi u EV3 vyhovuje. Posadím se dovnitř, kde zjistím, že jsou tu díky architektuře stavěné do výšky (auto vás sice neobejme, ale to je to poslední, co bych tady hledal) a rovné podlaze mraky místa a nikde mě nic neomezuje. Nebo že plasty jednoduchých tvarů mají povrch, za který by byly třeba některé nové bavoráky ještě rády.

Rozvor 2860 mm je stejně dlouhý jako u SUV Sportage, a to při karoserii kratší téměř o čtvrt metru (4515 vs. 4300 mm), takže je vzadu prakticky stejné množství místa jako v o třídu větším voze a se svými 190 centimetry výšky rozhodně nemám problém s prostorem před koleny. Přitom to není na úkor kufru – ten zadní má 460 litrů v základu a 1261 litrů po sklopení zadních opěradel a přední poskytne 25 litrů. To je tak akorát na úhledně smotané nabíjecí kabely, které proto nebudou v zadním kufru zabírat místo, v zatáčkách putovat ze strany na stranu a vydávat zvuky, které bytostně nenávidím.

Totálnímu minimalismu, který předvádějí vozy Tesla nebo třeba nové Volvo EX30, jsem na chuť nepřišel, EV3 ale uvnitř vypadá jako každá jiná Kia. Automobilka jako taková je hodně o alternativách a v klíčových segmentech umí nabídnout vůz s tradičním, hybridním, plug-in hybridním i ryze elektrickým pohonem, všechna tato auta se však ovládají v zásadě stejně.

Teď něco málo k vychytávkám, kterých Kia EV3 nabízí víc než dost. Hlavně stran nabíjení, které je škoda smáznout jenom maximálním výkonem 128 kW (DC), respektive 11 kW z wallboxu. EV3 totiž může sloužit jako vyrovnávací zásobník energie nejen pro soukromé využití (Vehicle-to-Home, Vehicle-To-Building), ale také pro celou rozvodnou síť (Vehicle-to-Grid, zatím nedostupné). A pak také samozřejmě umí ten dnes už docela známý party trik s napájením malých spotřebičů (Vehicle-to-Load). To kdybyste chtěli nabíjet počítač, elektrokolo nebo třeba kávovar někde v divočině.

Motory a ceny

Stran pohonu jsou asi největší nevýhodou Kie EV3 hnaná přední kola. Třeba Hyundai Kona EV se podařilo rozjezdy vyhladit a už při neopatrné práci s akcelerátorem tolik neprotáčí přední kola, zadní pohon se však u elektromobilu ukázal jako lepší volba právě z hlediska přenosu hnacích sil na vozovku. Jistým řešením u EV3 bude pohon všech kol, konkrétní dostupnost ale zatím neznáme.

Aktuálně je vůz nabízen s předním pohonem, výkonem 150 kW a točivým momentem 283 N.m. Verze se standardním dojezdem (58,3kWh akumulátor) ujede na jedno nabití 436 km dle metodiky WLTP, verze s prodlouženým dojezdem (81,4kWh baterie) zvládne až 605 km. Dynamika je podobná – zrychlení na stovku zabere 7,5, respektive 7,7 sekundy a maximální rychlost činí 170 km/h. Rozdíl v bateriích lze vyjádřit i hmotností – vůz s delším dojezdem váží o 85 kg více (1810 - 1930 kg dle výbavy).

Tak jako je stran dojezdu na jedno nabití současnou mantrou 600 km, stran ceny (alespoň dle reakcí lidí v mé sociální bublině) se u kompaktních elektromobilů bavíme o osmi stech tisících. Tady se vejdou například vozy MG4 Electric, Volkswagen ID.3 či Škoda Elroq. Kia EV3 však začíná výše. Za 899.980 Kč dostanete základní provedení Air a o 70.000 Kč dráž vychází prostřední varianta Earth. Za větší baterii se připlácí 125.000 Kč. Výbava GT-Line má v nabídce jenom jednu verzi, a sice tu s větší baterií – stojí od 1.249.980 Kč.

Výbava přitom není špatná. Základní verze Air má například plně diodové světlomety s automatickým přepínáním dálkového a potkávacího režimu, 17“ litá kola, dvouzónovou klimatizaci, bezklíčové odemykání a startování, 12,3palcový infotainment s navigací, zadní parkovací kameru, konektivitu Apple CarPlay a Android Auto, adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, přední a zadní parkovací senzory či 11kW palubní nabíječku.

Tepelné čerpadlo je standardem až od výbavy Earth a pro linii Air je v rámci paketu Heat společně s vyhřívanými sedadly za 35.000 Kč. Prostřední linie má navíc digitální klíč, bezdrátovou nabíječku telefonů, vyhřívaná přední sedadla či elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka. Vrcholná linie GT-Line se tradičně liší už vizuálně a přidává 19palcová kola, plně diodové zadní svítilny, audio Harman Kardon či elektricky ovládané víko kufru.

Možná si říkáte, proč Kia uvádí na český trh model EV3, když jeden elektrický crossover už dávno prodává - Niro EV. To se výhledově odebere z nabídky a EV3 nahradí jeho místo. Ostatní verze Kie Niro (HEV a PHEV) však nadále zůstanou v prodeji.