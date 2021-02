Radosti Vysoký reálný dojezd Jízdní dynamika Snadná obsluha Prostorný vnitřek Starosti Malý kufr Tvrdší plasty uvnitř 9 /10 Otočme listy kroniky o 13 let kupředu a situace je zcela jiná. Stinger, proceed nebo sorento jsou skutečně fešná auta a i nenovější generaci soulu se podařilo zremixovat své hranaté tvary do svěží podoby. Čelní maska s úzkými světly připomíná helmu Stormtroopera z Hvězdných válek a k vodorovné střeše se v zadní části pnou světla ve tvaru velkých bumerangů. S jiným autem si e-Soul těžko spletete, zároveň to s futurismem sympaticky nepřehání. TEST Kia Sorento 1.6 T-GDi HEV: Čtyři hvězdy stačí, drahoušku Vnějšek je výrazný, ale zároveň to není žádná sci-fi divočina. Stejně jako vnitřek. Téměř u každého testu vozů ze stáje Kia-Hyundai chválíme přehlednost palubních desek a jejich ovládacích prvků a nejinak je tomu u e-Soulu. Všechny ovládací prvky najdete přesně tam, kde je čekáte a v příjemné „analogové“ formě. Klimatizaci a topení nastavujete otočnými ovladači, stejně jako hlasitost. Otočný je i volič jízdních režimů, který tak téměř nevystupuje ze středového tunelu. Zase a znovu lze jen pochválit skutečná tlačítka pro regulaci jasu přístrojového štítu, nastavení asistenčních systémů, výhřevu sedaček či volantu – vše je zcela srozumitelné a nic důležitého nehledáte skrze obrazovku palubního systému. Ta má slušné rozlišení a opět zcela přirozené ovládání díky tlačítkům pro volbu jednotlivých sekcí ve spodní části. TEST Kia XCeed 1.6 CRDi MHEV a XCeed 1.6 GDi PHEV: Jeden hot a druhý čehý Systém rychle startuje a lze jej téměř okamžitě používat v plném rozsahu, příjemné je i nastavitelné zobrazení „dlaždic“ s různým obsahem – na očích můžete mít třeba navigaci, audiofunkce i údaje o dojezdu, včetně přehledu nejbližších nabíjecích stanic. Pokud trasa zadaná do navigace přesahuje dojezd, e-Soul vám najde a nabídne vhodnou zastávku k dobíjení. Přehledně působí také přístrojový štít, zobrazující velkými číslicemi á la digitální kalkulačka dojezd a rychlost po stranách a další údaje na obrazovce uprostřed. V ní se pohybujete tlačítky pod pravým palcem, přepínáte mezi čtyřmi sekcemi, v nichž lze dále listovat a nastavovat. Žádná složitost, vše je přehledné a intuitivní. Kia Picanto po faceliftu má české ceny. Dostat se přes 400.000 Kč není problém Na přední sedadla se snadno nastupuje, mají široký sedák a díky polstrování po stranách solidní boční vedení v oblasti trupu. Pozice za volantem je zcela přirozená, nesedíte zde s nohama nataženýma vpřed a výhled vpřed i do stran je díky štědrému prosklení více než dostatečný. Odkládacích prostor zde není moc, přístup do kapes dveří ztěžují velká madla a ve středovém tunelu má větší kapacitu pouze přihrádka s indukční nabíječkou chytrých telefonů pod středovým panelem. Plasty jsou tvrdší, ale dobře zpracované. Vpředu dobré, vzadu jisté kompromisy Bezproblémový přístup je i na zadní sedadla, hlavně díky téměř rovné linii střechy, která se směrem dozadu nesvažuje. Z toho samého důvodu vzadu najdete hodně místa nad hlavou a s prostorem pro nohy není ani u čahounů žádný problém. Sedák je ale hodně nízko nad podlahou, stehna si zde bez natažených nohou nepoloží ani průměrně rostlý pasažér. Kia představila Sorento Plug-in Hybrid. Úsporná verze je zároveň tou nejsilnější Vnitřek je tedy prostorný s orientací na posádku, kufr je proto stavěný spíše vertikálně. Jeho kapacita 315 litrů není nic světoborného. Po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 40:60, nevznikne rovná plocha, ale díky „krabicoidní“ zádi máte nadstandardní přístup do zavazadelníku díky obřímu vstupnímu otvoru.

U nás pouze na elektřinu V jiných končinách světa je Soul k mání i s benzinovými motory, Evropa dostala pouze e-Soul ve dvou verzích. Ta základní má výkon 100 kW (136 koní) a baterii o kapacitě 39,2 kWh, zkoušené silnější provedení nabízí 150 kW (204 k) a akumulátor s 64 kWh. Teoreticky má dle normy WLTP ujet až 452 kilometrů a v ideálních podmínkách z vlastní zkušenosti víme, že se tabulkový údaj hodně blíží realitě. Ale co v teplotách okolo minus jedenácti stupňů? Kia má novou manuální převodovku pro mild-hybridy. Motor díky ní zhasíná za jízdy Obavy můžeme s čistým svědomím rozptýlit, dojezd se v závislosti na množství spuštěných komfortních funkcí sice sníží, ale i tak ujedete téměř 350 kilometrů, a to se zapnutým zimním režimem, který zahřívá baterii kvůli lepšímu fungování, ale zároveň si vezme kousek energie a tedy i dojezdu. To není při jezdění s teplotou v kabině na 22 stupňů a zapnutým výhřevem sedačky plus volantu vůbec zlé. Máme Americe opět závidět? Sportovní Kia K5 je krásná a může mít až 293 koní! Navzdory počasí se spotřeba v testu v normálním jízdním režimu pohybovala lehce nad 20 kWh na sto kilometrů, na dálnici pak stoupala k 30 kWh, což je v mrazivých podmínkách rozumný apetit. Při stejnosměrném rychlonabíjení skrze konektor CCS Combo 2 má dobití akumulátoru při výkonu nejméně 80 kW trvat 54 minut, 50kW nabíječka při teplotě minus patnáct stupňů a zpola vybité baterii poskytovala 22-30 kW. Cvalík, ale čiperný Kia e-Soul není stejně jako jiné elektromobily lehká váha, samotná baterie má 457kilogramů. Na jízdní dynamice to však nepoznáte, zrychluje důrazně a klidně je při prudkém přidání schopen lehce protočit přední kola i při osmdesátce. Úroveň rekuperace lze pohodlně nastavovat pádly pod volantem, cit v brzdovém pedálu je na poměry elektromobilů nadprůměrný. Poláci vybrali Auto roku 2021. Zvítězila Kia Sorento, porazila Octavii i Taycan Baterie v podlaze bezpochyby přispívá k civilizovaným jízdním vlastnostem. V zatáčkách e-Soul odolává fyzikálním silám velmi zdatně, velkou chuť řezat zatáčky ale přirozeně nebudí. Svými ukazateli spotřeby i rekuperace si řidiče vycvičí k maximální plynulosti bez zbytečného plýtvání energií. Vyzdvihnout lze krásné ticho na palubě, po stránce aerodynamického hluku nebo šumu od kol je na tom elektrická Kia velmi dobře i v dálničních rychlostech. A pohodu při jízdě zaručuje i komfortní odpružení, které si zdatně poradí s většími i menšími nerovnostmi. Nová Kia Sorento detailně: V Evropě jen jako hybrid, až 230 koní a super výbava Pochvalu si zaslouží asistenční systémy, kterých je v e-Soulu požehnaně. Vedení v jízdním pruhu funguje spolehlivě, stejně jako adaptivní tempomat s funkcí stop & go. Jak už bylo zmíněno výše, jejich obsluha je díky snadno dosažitelným tlačítkům pohodlná.