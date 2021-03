Kia Ceed přijíždí v akční výbavě Spin. S extra výbavou tlačí cenu pod 400.000 Kč

Pro zájemce o Kiu Ceed si české zastoupení značky připravilo novou akční výbavu, která cílí na privátní klientelu a chce oslovit atraktivní pořizovací cenou pod hranicí 400.000 Kč a slušnou výbavou. Nová akční výbava Spin vychází z oblíbeného druhého stupně výbavy Fresh, ke které si stejně až 65 % zákazníků připlácí za dodatečnou výbavu.

TEST Kia Sorento 2.2 CRDi SCR 4x4: Prostor a funkce, tentokrát s emocemi

A právě na extra výbavě nová úroveň Spin staví. Dostupná je pro hatchback a kombi Sportswagon, a to ve spojení pouze s vybranými benzinovými motory. Výchozí možností je tříválec 1.0 T-GDi (74 kW/100 k) s šestistupňovou manuální převodovkou, který startuje výbavu Spin od 394.980 Kč, respektive 374.980 Kč v případě odečtení výkupního bonusu 20.000 Kč.

Standardně pak čekejte vůči zmíněnému nižšímu stupni Fresh (nyní od 414.980 Kč) navíc 16palcová litá kola, 8palcový infotainment s Apple CarPlay a Android Auto, zadní parkovací kameru, vyhřívání předních sedadel a volantu.

Elektrická Kia EV6 se odhaluje. Ukazuje nový designový směr značky, a to i uvnitř

Mezi motorizacemi je poté dostupný i výkonnější tříválec 1.0 T-GDi (88 kW/120 k) s manuálním šestikvaltem od 414.980 Kč. Také ovšem čtyřválec 1.5 T-GDi (118 kW/160 k) od 439,980 Kč s manuální, nebo od 489.980 Kč se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Pokud chcete kombi Sportswagon počítejte s příplatkem 25.000 Kč.

Do ceníků Kie Ceed nebyla nová akční výbava ještě přidána, v konfigurátoru už je nicméně ke zvolení. Do kdy bude novinka v nabídce dostupná, to Kia neupřesňuje.