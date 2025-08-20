KGM Torres přijíždí na český trh jako hybrid s výkonem přes 200 koní. Už známe české ceny

Bývalý SsangYong k čistě benzínové verzi a elektrickému EVX přidává další variantu HEV.
Model Torres se spalovacím motorem je na českém trhu k dispozici již dva roky. Z něj vychází nová hybridní varianta, která se začala vyrábět teprve v březnu letošního roku. Nyní provedení HEV vstupuje na český trh i s oficiálním ceníkem.
Vůz kombinuje řadový čtyřválec o objemu 1,5 litru o výkonu 110 kW s elektromotorem o výkonu 130 kW. Systémový výkon činí 150 kW (204 koní), přední kola jsou poháněna přes šestistupňovou automatickou převodovku e-DHT. Spotřeba se má podle WLTP pohybovat okolo šesti litrů na sto kilometrů.
Hybridní varianta je napříč nabídkou o 52.900 Kč dražší než benzinový model s automatickou převodovkou. Dostupná je tak od 755.700 Kč s výbavou Club, 815.700 Kč ve specifikaci Style (přidává např. vyhřívaný volant a sedadla, více asistentů nebo 18palcová kola), Clever (s výhřevem zadních a ventilací předních sedadel, koženkovým čalouněním atd.) vyjde na 862.800 Kč a vrcholná verze Premium na 20ppalcových kolech a s extra asistenty je k mání od 912.800 Kč. První vozy mají dorazit na český trh začátkem září 2025, již nyní je možné domluvit si předem testovací jízdu.
Zdroj: KGM | Zdroj videa: Auto.cz
Jihokorejský SsangYong vznikl v roce 1963 spojením dvou společností, současný název dostal v roce 1986.
V minulosti spolupracoval s Daimler-Benz, Daewoo, koupila ho čínská automobilka a vlastnila jej i indická firma Mahindra & Mahindra. V současnosti je pod vedením jihokorejského konsorcia KG Group. V České republice se soustředí na SUV.
