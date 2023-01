Co možná nevíte o Kenu Blockovi: Americký skejťák, závodník a podnikatel definoval celou generaci nadšenců

Americký automobilový závodník Ken Block zemřel 2. ledna při nehodě na sněžném skútru v Utahu. Připomeňme si, že byl mnohem víc než závodník.

Zrovna jsem byl na střední škole, když se objevila první Gymkhana. Ken Block v podstatě definoval mou generaci, tedy minimálně ty z ní, kteří milovali auta. Jako kluci jsme chtěli být jako Paul Walker a Dominic Toretto. Jako teenageři jsme ale chtěli být jako Ken Block. A taky jsme se o to pokoušeli, nejdříve v počítačových hrách, poté na odlehlých parkovištích v autech našich rodičů, později v našich vlastních. Jenže Ken Block nebyl jen o Gymkhaně, byl mnohem víc.

Skejťák Ken

Ken Block vyrůstal v Kalifornii. Během osmdesátých let to byl sportovně založený teenager, nemohlo to tedy dopadnout jinak a Ken byl součástí rostoucí komunity skateboardistů. Ještě před šotolinovými tratěmi tak byla jeho domovem U rampa. Mimo skateboard mu samozřejmě nebyl cizí ani snowboard a nepohrdl ani horským kolem a „kroskou“.

Podnikatel Ken

Block si všiml, že i skejťáci by mohli mít vlastní specializované oblečení, hlavně obuv, která je pro ně nejdůležitější. Tuto myšlenku poté rozvinul a společně s designérem Damonem Wayem a Claytonem Blehmem začal budovat novou značku. Prý si na rozjezd byznysu půjčil od rodičů 10.000 dolarů. Touto značkou nebylo nic jiného než DC Shoes, dnes světoznámá firma s obřím sortimentem. V roce 2004 firmu prodali za 87 milionů dolarů.

Nováček roku

O rok později Ken Block začal s automobilovým sportem. Spojil se s týmem Vermont SportsCar a závodil se Subaru Impreza WRX STI. Na konci sezony národního šampionátu skončil čtvrtý celkově a byl oceněn jako nováček roku. Byl to tento tým, který mu pomohl s účastí na závodu Gumball 3000 stavbou třech Subaru Impreza. A byl to také tento tým, který postavil Travisu Pastranovi auto do poslední Gymkhany.

Youtuber Ken

Platforma Youtube byla spuštěna v roce 2005, ale prvních pár let to bylo spíše místo pro odkládání videí s domácími mazlíčky a našlo se tu i pár podivínů, kteří si ale ještě neříkali youtubeři. Když Block v roce 2008 natočil svou první Gymkhanu, asi netušil, že se stane automobilovou celebritou první kategorie, přitáhne k sobě velké množství sponzorů, inspiruje nespočet lidí a hlavně pomůže nastartovat celou videoplatformu.

Všichni víme, že každá nová Gymkhana krátce po zveřejnění atakuje hranici milionu zhlédnutí a starší kousky mají už desítky milionů, ale málokdo si vzpomene, že právě první kousky této série nás na tuto platformu přitáhly. Celkem vzniklo deset hlavních dílů a čtyři vedlejší projekty, mezi něž se řadí třeba Climbkhana na Pikes Peak nebo Electrikhana s elektrickým speciálem od Audi.

Digitální Ken

Automobily omámení mileniálové vyrostli na herních sériích Need for Speed a Colin McRae Rally. V roce 2007 se ale svět druhé série změnil, přidalo se totiž slovíčko Dirt. Nápad celou sérii zase o kus posunout a udělat hru na novém enginu vývojářům vyšel a Dirt se stal hitem. Netrvalo dlouho a přišel druhý díl, nicméně tentokrát se přidaly nové herní režimy. No a právě druhý díl pomáhal Ken Block vyvíjet a stal se její tváří. Ve třetím díle už byl i herní mód Gymkhana.

Táta Ken

A tohle bychom měli mít na paměti nejvíc. Ken Block byl milující manžel a otec třech dětí. Se svou milou Lucy Block byl od roku 2004 a jeho úplně poslední příspěvek na sociální síti Facebook byl o jeho šestnáctileté dceři Lie, která si právě koupila a předělala Audi Quattro z roku 1985. Ken Block definoval generaci mileniálů a nejen tu. Ukázal nám, že se věci dají dělat jinak a byl nám inspirací. A přesně tak si ho budeme pamatovat, jako nadšence, závodníka, sběratele, sportovce a obecně člověka, se kterým bychom klidně šli na pivo.