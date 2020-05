Ken Block upravuje nejošklivější Ford Mustang historie. Bude mu říkat Hoonifox

Ať už se díváte na tvorbu a kariéru showmana/pilota/byznysmena Kena Blocka jakkoliv, jeho poslední trend ve stavbě unikátních, pneumatik pálících monster si nepochybně zaslouží uznání. V rámci populárních videí Gymkhana se v poslední době ukázal Hoonicorn či třeba Hoonitruck. A jak to vypadá, sérií šílených projektů možná zanedlouho doplní i Hoonifox.

Jako tvář Fordu samozřejmě Block opět sáhl po některém z modelů značky a opět se také koukl do minulosti. Nová driftovací mašina tak nejspíš vznikne na základě Fordu Mustang třetí generace, které se obecně přezdívá fox-body Mustang s ohledem na jeho platformu Fox. A jak byste čekali, ani tady se nebude Block držet zpátky, co se týče úprav.

S ohledem na současnou situaci je zatím Hoonifox pouze virtuální představou, na které pracoval designér Ash Thorp, mimochodem zodpovědný například za nadcházející nový Batmobil. Block má nicméně skutečnou myšlenku Hoonifox postavit, jakmile to jen bude možné. O technice nic extra nevíme, ale výkon sahající někde k tisícovce koní by nemusel být daleko pravdě.

Vizuálně si bere Hoonifox inspiraci z další plejády starých fox-body Mustangů, ať už na tuningové scéně nebo v motorsportu. Razantní rozšíření a obří, vyříznuté blatníky nechybí, stejně jako průduchy v předních blatnících nebo obrovský „nasávač“ vystupující z kapoty. Výfuky jsou umístěny na boku, vzadu najdete agresivní difuzor a zadní spoiler má připomínat speciál ze série DTM.

Jelikož Hoonifox existuje pouze ve virtuální formě, Thorp jej vyhotovil v řadě různých barevných motivů. Od klasického Blockova stylu, čistě karbonové nebo čistě bílé verze, až po svítivě barevnou variantu, která přesně zapadá do stylu šílených 80. let. Koukněte se do galerie…