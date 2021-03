Ken Block prodává další auta z garáže. Majitele hledá RS200 i Fiesta z Gymkhany

Nedlouho poté, co Ken Block oznámil prodej svého starého závodního Subaru, které vlastně nastartovalo rallye kariéru amerického pilota a showmana, se do aukce chystají i další vozy z jeho garáže. V tomto případě míří do aukce společnosti LBI Limited hned trojice opravdu legendárních Fordů.

Ken Block přesedlal z Fordu na Škodu. Další závod pojede ve Fabii R5, je to prý bestie

Block letos oznámil, že jeho dlouholetá spolupráce s americkou značkou je u konce. I proto jsme ho nedávno viděli přesednout do rallyové Škody Fabia R5. V tomto směru je nyní Block na volné noze a dělá si místo v garáži. K novým majitelům přitom zamíří i celosvětově známá auta z virálních videí Gymkhana.

Pod kladivo jde tedy i Ford Fiesta ST GYM3 z roku 2011, který měl hlavní úlohu v třetím pokračování Gymkhany. Jde rovněž o první projekt vzešlý ze spolupráce Blocka a Fordu. Rozsáhle upravený hatchback s rallye technikou produkuje okolo 600 koní. Z Gymkhany 6, 8 a rovněž filmů Terrakhana je poté k mání i mladší Fiesta ST RX43 z roku 2013. V tomto speciálu vyhrál Block svůj první závod světového šampionátu v rallycrossu.

Ken Block prodává své staré Subaru Impreza WRX STi. Překonal v něm světový rekord

Nakonec jde z garáže speciálně upravená bestie skupiny B – Ford RS200 z roku 1986. Pod střechou Hoonigan Racing má tento exemplář ze dvou stovek homologačních vozů upravený exteriér, interiér a také vnitřnosti s přeplňovaným motorem dosahujícím výkonu 700 koní. Cenovky všech tří aut společnost neodhaduje. Teprve tak uvidíme, za kolik se virální hvězdy vydraží.