Kempovací Mercedes-Benz Marco Polo slaví 40 let. Kdysi nabízel slušné pohodlí, dnes luxusní bydlení

Dlouhá léta byl synonymem obytného vozu z Německa klasický Volkswagen Transpoter, ale v polovině osmdesátých let se objevil nový silný hráč, navíc přímo z továrny a vyladěný od expertů ve svém oboru: První obytný Mercedes Marco Polo. Stál na užitkovém typu T1, přezdívanému Bremer Transporter podle místa výroby v Brémách.

Svému jmenovci, slavnému benátskému cestovateli, vůz dělal čest, a majitelům radost. Pohodlně se vyspali ve střešní nástavbě (výška byla 2,97 metru), krátká příď zaručovala společně s vyšší pozicí sedadel dobrý výhled, uvnitř jste našli skříně, kuchyňský pult, dřez i lednici, plynový vařič a pohodlné sezení – sedačky řidiče i spolujezdce byly otočné. Pro snadný přístup dovnitř nechyběly velké posuvné boční dveře s oknem. Podobným obytným typem byla verze James Cook podle dalšího známého cestovatele.

Vozy řady T1 byly vyráběny v různých délkách a nosnostech, do některých kempovacích modelů se tak mohl vejít i sprchový kout. Obytné verze pokračovaly i po faceliftu v roce 1988. Dnes koupíte vybydlené exempláře T1 za lehce přes padesát tisíc korun, udržované kousky za více než 300 tisíc.

Výroba této generace Mercedesího užitkáče probíhala až do roku 1995, poté ji vystřídal Sprinter. Kempovací verze Marco Polo pak vznikala na bázi kompaktnějšího Vita. To přineslo majitelům podstatnou výhodu – výšku do dvou metrů (což obytná verze drží dodnes), takže se dalo parkovat v garáži. Místo pevné nástavby byla totiž použita výklopná ze střechy. Větší variabilitu vnitřku zajistil kolejnicový systém, na němž se dalo posouvat lůžko i sezení, skříňky pak byly místo dvířek vybaveny roletami a stolek se dal uložit do vnitřního obložení posuvných dveří. Uvnitř jste se také mohli o něco lépe pohybovat díky pedálové ruční brzdě.

V roce 2003 se představuje třetí generace Marco Polo, tentokrát jí jako základ posloužilo Viano. Snazší manipulaci zajistila elektricky výsuvná střešní spací nástavba, matrace lůžka byly odpružené a dokonce s ergonomickým certifikátem AGR. Od roku 2015 je pak na trhu aktuální model na třídě V. Ten přidal na luxusní výbavě, uvnitř najdete třeba LED svítilny nebo ambientní osvětlení, mnohem širší výběr materiálů od prémiových až po velmi odolné.

Rok 2019 znamenal facelift a premiéru ovládacího rozhraní MBAC (Mercedes-Benz Advanced Control), které umožňuje nastavování všeho důležitého ve stylu chytrého domova. Vloni v létě pak přišla na trh nová verze Marco Polo s ještě lepší elektronickou výbavou a například také vzduchovým odpružením Airmatic, umožňujícím vyrovnávání vozu při parkování v nerovném terénu. Souběžně s ní se představil také obytný modul Marco Polo pro kompaktní třídu T s dvojlůžkem, výsuvnou kuchyňkou, plynovým sporákem a mnoha volitelnými doplňky.