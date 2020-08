Když se chce, všechno jde. Nor postavil restomod Golfu Mk1. Ukázal, jak na to

Pustit se svépomocí do takového projektu chce obrovskou dávku zkušeností a trpělivosti. Co když ale s prací v dílně nemáte žádné zkušenosti? Jak vám nyní ukáže jeden Nor, když se chce, tak to jde.