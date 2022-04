Když milujete zelenou, není co řešit. Porsche ukazuje výsledky své práce pro klienta, který se zamiloval do jedné barvy

Stereotypy praví, že Ferrari musí být červené, Lamborghini žluté a Ford modrý. A jak je to s Porsche?

Pokud chcete u vozů Porsche kombinaci barev a materiálů, které nemá nikdo jiný, budou vaše kroky směřovat do náruče expertů z divize Porsche Exclusive Manufaktur, kde je nanejvýš pravděpodobné, že vám vaše tužby dokážou splnit. To samé platí i pokud chcete barvu nebo nějaký prvek, co už se v nabídce Porsche nevyskytuje.

Jedním z nich je třeba zelená barva Brewstergreen známá pod označením 22B. Její původ sahá hluboko do historie, k prvním modelům Porsche, kde byste našli zelené barvy Olivegreen nebo právě Brewstergreen. Tento lak se vrátil do nabídky na modelu Boxster v roce 2013 a na modelech 911 a řadě 718 v letech 2018 až 2019.

Tahle sládkově zelená barva uchvátila návštěvníka muzea značky v moment, kdy jej uzřel na modelu 993 Turbo, který vlastní Wolfgang Porsche. Láska to byla tak silná, že se nadšenec vydal na pouť, na jejímž konci vlastní sbírku Porsche v této barvě. Nechal si ji tak namíchat pro svou 911 Turbo S generace 991.2 a poté pro 911 GT3 Touring.

Tentokrát přišla řada na specifikaci úžasného modelu, který je vzácný i v rámci nabídky 911, a to provedení Speedster. To už se majitel rozhodl být přímo u tvorby svého nového auta a dohlížet na to, jak se rodí jeho sen. Vedle laku Brewster Green dostala každá možná plocha čalounění barvou Noto Green se stříbrným prošíváním.

Porsche využilo zápalu nadšence a výsledek nám nechalo nafotit. Takto zbarvená 911 Speedster určitě není pro každého, ale jen to dokazuje, že snad jakékoliv přání nám divize Exclusive Manufaktur dokáže splnit. Lak na přání pro model 911 vyjde na více než 250 tisíc korun. Hrátky v interiéru jsou cenově individuální.