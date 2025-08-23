Když grafika dělá auto. Projděte si s námi stylové polepy, které už léta zdobí karoserie

Protože čím více samolepek a pruhů, tím více… stylu.
Tohle bude na Autorevue opět jedna z těch čistě obdivných galerií. Když už se můžeme rozplývat nad designem vozů z ptačí perspektivy, můžeme taky obdivovat kreativitu a styl automobilek, když přijde na grafické zkrášlování jednotlivých modelů. Mluvíme tedy o všech těch rychlých pruzích a polepech, jež auta zdobí ve formě standardní či volitelné výbavy už z výroby.
Trend polepené či detailně lakované karoserie s různými vzory se může v dnešní produkci zdát zapomenutý, u některých značek, a především v jistých segmentech vozů, ale žije dodnes. Nejspíš nás tedy napadne ve spojitosti s automobilovou produkci období 80., možná i 90. let. Dodatečnou grafikou na sobě auta vozí další kus umění, ať už ve smyslu zdůraznění modelu, specifikace nebo pouhého „okořenění“ volné plochy na karoserii.
Samotnou kategorií by mohly být off-roady a tehdejší průkopníci segmentu SUV, kteří z „pomalovaných“ boků těžili opravdu zásadně. Opomenout nelze ani klasiku ve formě rychlých pruhů, bez nichž by často některá ikonická auta působila „nahá“. Obecně jsou nakonec tovární sady samolepek častější výhradou sportovních modelů, jak už nasvědčuje i naše pečlivě vybraná galerie. Pokud vás ale nějaký další ikonický kousek napadá, určitě nám ho připomeňte v komentářích.
Zdroj: autorský text | Zdroj videa: Porsche