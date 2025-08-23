Když grafika dělá auto. Projděte si s námi stylové polepy, které už léta zdobí karoserie

Když přijde řeč na volitelnou grafiku, která je už navíc nerozlučitelná s některými značkami, německá Alpina musí být zmíněna. Polepy boků nabízela ikonická dílna již od svých začátku klientských úprav BMW, a to mnohdy v celkem výrazném motivu. | Alpina B2 (1974–1976) Zdroj: Alpina

S typickými pruhy, avšak v elegantnějším stylu, přitom pokračuje i dodnes – tedy poté, co se již firma v roce 2022 stala oficiální součástí BMW. Odhalení konkrétní budoucnosti úpravce pod střechou mnichovské automobilky nás však teprve čeká. | Alpina B3 (2022–2024) Zdroj: Alpina

Zatímco první Viper máme všichni zapamatovaný v červeném laku a na kultovních šedivých třípaprskových kolech, rychlé pruhy zase neodlučitelně patřily již raným verzím kupé GTS. Do paměti zažrané nejčastěji v modro-bílém motivu. | Dodge Viper GTS (1997) Zdroj: Dodge

A pruhů se nakonec Dodge nevzdal ani do samotného konce svalnatého desetiválcového modelu. Na fotce jedna z finálních verzí před závěrem produkce v roce 2017. | Dodge Viper ACR „VoooDoo II Edition“ (2017) Zdroj: Dodge

Japonské off-roady a pick-upy mohou být v tomto ohledu samostatnou kategorií. Zejména 80. a 90. léta jsou u Toyoty, Nissanu či Mitsubishi plná pestrobarevně vyzdobených modelů… | Nissan Patrol Hard Top (1983–1987) Zdroj: Nissan

…nejlépe se zmínkou očividných předností jako „4WD“, „Four Wheel Drive“ nebo „Turbo“. Bez těch byste totiž v bahně nepochybně zapadli. | Toyota Land Cruiser 60 GX (1987–1989) Zdroj: Toyota

Prostě jeden z těch trendů, který se tehdy mezi značkami rozšířil do úrovně, kdy nemít na svém japonském teréňáku boční pruhy, bylo u zákazníků společensky nepřípustné. | Mitsubishi Pajero Wagon High Roof (1983–1991) Zdroj: Mitsubishi

A když kreativcům v automobilce došly nápady, doslovné „klikyháky“ v kontrastní barvě na dveřích to občas zachránily. Styl. | Suzuki Samurai Canvas Top (1990–1995) Zdroj: Suzuki

Ani japonské sporťáky však nepřišly zkrátka, a když už se grafické oddělení činilo, nějakých těch proužků se dočkaly i původní verze dnes legendárních jmen. | Nissan Skyline 2000GT-E S Turbo Hardtop (1980–1981) Zdroj: Nissan

Určitý zástupce dvorních úpravců výjimečně taky nesmí chybět. Kdyby totiž specifická kola a bodykit nedávaly unikátnost této R33 dostatečně najevo, rychlé pruhy na bocích s dodatkem 400R to utvrdí. | Nissan Skyline GT-R (R33) Nismo 400R (1996–1998) Zdroj: Nissan

A kdo hrál ve svých mladých letech Test Drive Unlimited, pamatuje si určitě i tuto polepenou raritu. | Nissan 350Z Nismo S-Tune (2006–2008) Zdroj: Nissan

V tradičně vyřvaném charakteru Lamborghini samozřejmě SV verze Diabla obdržela nepřehlédnutelné logo na bocích. Snad aby se majitelé standardního modelu mohli ihned cítit méněcenně. | Lamborghini Diablo SV (1995–1998) Zdroj: Lamborghini

Na rychlé pruhy a číslovky, tím líp s tématikou italské trikolory, nedá občas dopustit ani Ferrari, a to především u těch přiostřených modelů. Přístup, který značka drží dodnes. | Ferrari Challenge Stradale (2003–2004) Zdroj: Ferrari

Taky Opel si občas pohrál s proužky a barvičkami, aby třeba na kupé Manta zvýraznil, co jejímu motoru inženýři značky provedli. | Opel Manta Turbo (1973) Zdroj: Opel

A když přišlo na homologační speciál pozdější Manty série B, přirozeně tato řízná varianta obdržela barvy inspirované livrejí opravdového závoďáku Manta 400. Navíc s tučnou zmínkou oné čtyřstovky na zádi. | Opel Manta 400 (1981–1984) Zdroj: Opel

V podobném duchu se v 70. letech činil také evropský Ford, který třeba zdůrazňoval silniční varianty Escortu oslavující či přímo odkazující na úspěšné závodní modely. | Ford Escort RS2000 (1973–1974) Zdroj: Ford

Známkou pořádného hot hatche v „osmdesátkách“ byly mimo jiné také samolepky. U lehkých krabiček s agilitou motokáry o to více potvrzující pravidlo, že nálepky zajistí extra koně pod kapotou. | Peugeot 106 Rallye S1 (1994–1996) Zdroj: Peugeot

Ani pekelnějším zástupcům ostrých hatchbacků však grafika nechyběla. A které jiné auto si zaslouží tučný nápis „TURBO“ na dveřích více než „pětkové“ Turbo od Renaultu? | Renault 5 Turbo (1980–1981) Zdroj: Renault

U hot hatchů se nicméně polepy drží mnohdy i v současnosti, určitý odkaz na závodní náturu původně městských modelů je totiž vhodné zvýraznit. | Renault Mégane R.S. Trophy-R (2019) Zdroj: Renault

Na zvýraznění svalů pod kapotou každopádně pracovaly také americké značky během 60. a 70. let v éře „muscle cars“. | Ford Fairlane Torino GT Sportsroof (1969) Zdroj: Ford

„Jakéže to máš spalovací komory ve svém motoru? Jo HEMIsférické, už chápu, vždyť to máš napsané na dveřích...“ | Plymouth Hemi ´Cuda (1971) Zdroj: Plymouth

V historii Fordu Mustang se také objevil nespočet modelů ozvláštněných grafikou. Především s hromadou rychlých pruhů v nejrůznějších variacích, zejména na top specifikacích jako Shelby, Mach 1 či Boss. | Ford Mustang Boss 302 (1970) Zdroj: Ford

A když přijde na grafiku kapoty, naprosto kultovní vzpomínkou musí být Pontiac Firebird s charakteristickým „ptákem ohnivákem“. | Pontiac Firebird Trans Am Turbo (1980–1981) Zdroj: Pontiac

Na rozdíl od off-roadů se nicméně tento trend částečně držel u výkonných „Amerik“ i napříč dalšími léty…| Chevrolet Camaro Z28 (1980) Zdroj: Chevrolet

…až třeba do elektrické současnosti. | Dodge Charger Daytona (2026) Zdroj: Dodge

Porsche se polepů na svých sériových modelech také dodnes nevzdalo. V minulosti klasicky zdůrazňovaly nejen samotnou značku, ale především vyšší varianty modelů. Ať už se jednalo o dnes legendární Carreru RS… | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Sport (1972–1973) Zdroj: Porsche

…ranou 911 Turbo, která mimochodem své přeplňování do okolí zmiňovala už na původním prototypu v roce 1973 … | Porsche 911 (930) Turbo 3.0 (1975) Zdroj: Porsche

…nebo dnešní kousky GT divize. Popravdě, pokud jste si ochotni připlatit, nejrůznější pruhy nebo i závodní čísla vám dnes Porsche nahodí na takřka jakýkoliv model. A to nemluvě o té hromadě speciálních edicí vzniklých napříč historií značky. | Porsche 911 GT3 RS (992.1; 2022) Zdroj: Porsche

23. srpna 2025

Protože čím více samolepek a pruhů, tím více… stylu.

Tohle bude na Autorevue opět jedna z těch čistě obdivných galerií. Když už se můžeme rozplývat nad designem vozů z ptačí perspektivy, můžeme taky obdivovat kreativitu a styl automobilek, když přijde na grafické zkrášlování jednotlivých modelů. Mluvíme tedy o všech těch rychlých pruzích a polepech, jež auta zdobí ve formě standardní či volitelné výbavy už z výroby.

Trend polepené či detailně lakované karoserie s různými vzory se může v dnešní produkci zdát zapomenutý, u některých značek, a především v jistých segmentech vozů, ale žije dodnes. Nejspíš nás tedy napadne ve spojitosti s automobilovou produkci období 80., možná i 90. let. Dodatečnou grafikou na sobě auta vozí další kus umění, ať už ve smyslu zdůraznění modelu, specifikace nebo pouhého „okořenění“ volné plochy na karoserii.

Samotnou kategorií by mohly být off-roady a tehdejší průkopníci segmentu SUV, kteří z „pomalovaných“ boků těžili opravdu zásadně. Opomenout nelze ani klasiku ve formě rychlých pruhů, bez nichž by často některá ikonická auta působila „nahá“. Obecně jsou nakonec tovární sady samolepek častější výhradou sportovních modelů, jak už nasvědčuje i naše pečlivě vybraná galerie. Pokud vás ale nějaký další ikonický kousek napadá, určitě nám ho připomeňte v komentářích.

Zdroj: autorský text

