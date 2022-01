Kdysi hvězdy českých tuningových srazů, dnes šrot a oči pro pláč. Jak dopadly ikony tuningu?

Kdo by si nepamatoval slavnou tuningovou éru na českém území. Kdysi slavné vozy mnohdy bohužel nedopadly dobře.

Česká tuningová scéna se začala rozjíždět krátce po roce 2000. Víkendové srazy tuningových aut měly úspěšnost jako moderní hudební festivaly. Dostat na výstavní plochy přes deset tisíc lidí nebyl vůbec žádný problém. Tuningová scéna samozřejmě pořád žije a zajímá se o ní neméně lidí, jen už se tvůrci dost uklidnili.

Kdo by si nepamatoval třeba Mimoňské války, kam se Češi sjeli s tisícovkami upravených aut. Velké popularitě se těšily především francouzské vozy, které tímto prosluly po celé Evropě. No a co by to bylo za český tuningový sraz bez přetvořených vozů značky Škoda. Frčely stovky, feldy i fáčka.

Jedna upravená Škoda Rapid to dokonce dotáhla až do videoklipu slavné zpěvačky Rihanny. Silně upravený vůz známý pod pseudonymem AK-47 Rabbit s šestiválcem VR6 z Volkswagenu Vento, výkonem 147 kW (200 k) a točivým momentem 235 N.m je dodnes zářným příkladem toho, co šikovní Češi v tuningovém světě dokázali.

Vůz do dnešního dne žije. Některé kousky bohužel takové štěstí neměly. Jejich osud datuje na sociální sítí Facebook uživatel Jožkyn Smutni. Jeho veřejně přístupné album „Ako dopadaju leštenky :(“ je smutnou ukázkou toho, jak kdysi slavné vozy, do kterých někdo vložil nemalé množství času a peněz, po čase dopadly. Podívejte se na některé z nich v galerii.