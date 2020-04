Kdy volně vycestujeme do zahraničí? Ani ministr zdravotnictví v tom nemá jasno

První zákaz vycestování do rizikových zemí platil kvůli pandemii COVID-19 od 14. března. O dva dny později pak začal platit kompletní zákaz cestování do všech zemí. Obnova situace je nyní dosud nezodpovězenou otázkou. O uvedení stavu do normálu zatím nemá jasno ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„U rozvolnění cestování do zahraničí se bavíme o poslední fázi a je otázka, kdy toto nastane. Určitě ne dříve než v červnu za nějakých podmínek. A pokud jde o nějaké všeobecné cestování všude, kam člověk chce cestovat, tak nevím, jestli se bavíme o tomto létě. Bude záležet na situaci v příslušných zemích,“ uvedl Vojtěch.

Na volné vycestování z České republiky si tak budeme muset ještě počkat. Nejnutnější případy ale mohou v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat již od tohoto úterý. Osoby, které vycestují v odůvodněných případech z ČR, policie zaeviduje.

Vycestování platí pro zaměstnance záchranných složek, kteří museli zasahovat v sousedním státě, nebo zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země. Pokud ale v sousedním státě pobudou více jak 24 hodin, karanténě se nevyhnou. Do karantény nebudou muset ani občané, kteří potřebují jet k lékaři, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu.

Takzvaní pendleři, lidé, kteří do ciziny pravidelně dojíždějí kvůli práci, se mohou do České republiky vrátit po 14 dnech, následná dvoutýdenní karanténa zůstává. Ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček se v úterý kriticky vyjádřil k tomu, že k pendlerům nepřistupuje Evropská unie jednotně. Například Poláci nemohou vycestovat do České republiky takřka vůbec. Podle Havlíčka to může způsobit českým podnikům problémy, zejména výrobnímu závodu Škodovky v Kvasinách.

Zdroj: ČTK