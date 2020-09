Kdy dorazí naftový šestiválec do Defenderu? Land Rover nám naznačil i cenu

Land Rover nás minulý týden překvapil velkými změnami v nabídce off-roadu Defender. Značka se rozhodla ukončit výrobu a prodej modelu s naftovými čtyřválci a místo nich si připravila mild-hybridní řadové šestiválce - D200, D250 a D300. Již základní motorizace bude dosahovat točivého momentu 500 N.m, což je o 70 N.m víc než u dvoulitru.

Vyvstala tak otázka, kdy k této výměně v nabídce značky dojde, respektive kdy se nové motorizace objeví v autosalonech. Odpovědi na otázky nám dorazili přímo z centrály značky. Dvoulitrové vznětové motory již v blízké budoucnosti nebude možné objednat, přesný datum však nezazněl.

Podle Land Roveru k tomu dojde už během listopadu. Záleží totiž na počtu aktuálních objednávek. Jisté je tedy nyní jen to, že pokud chcete defender ještě se „starým“ motorem, neměli byste otálet. V tu samou dobu by pak měly do nabídky naběhnout nové šestiválce. Některé z vás taky možná napadlo, že Land Rover bude chtít za větší počet válců i víc peněz.

Automobilka nám však sdělila, že cena za základní motorizaci D200 zůstane stejná. Jediný letmý nárůst ceny bude s digitálním příjmem autorádia, které bude součástí standardní výbavy. Defender D200 se čtyřválcem stojí aktuálně 1.479.104 Kč (verze 110, základní výbava).