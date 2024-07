Kdo byli zakladatelé japonských automobilek? Kovář, hudebník i potomek samurajů

Část 1 / 8



Džudžiró Macuda – Mazda Narodil se 6. srpna 1875 v hirošimském obvodu Minami-ku, konkrétně v oblasti Aki. Byl nejmladší z dvanácti dětí rybáře a protože neprošel žádným formálním vzděláním, ve třinácti letech se vyučil kovářem v Ósace. Ke kovu měl dobrý vztah, zajímal se o strojírenství a postupně se mu učil při práci v různých továrnách, zbrojovkách nebo loděnicích. Všemožné podniky mimochodem navštěvoval ve svém volném čase, aby toho zjistil co nejvíce. Tahle Mazda MX-5 patří k nejdražším na světě. Za 34 let najela jenom 61 kilometrů Po čase se pustil do podnikání, které mu zpočátku nevycházelo – říká se, že například strávil spoustu času vývojem produktu, o němž později zjistil, že už je na trhu. Zadařilo se mu v roce 1906, kdy vynalezl a nechal si patentovat speciální čerpadlo typu Macuda. Ze svého podniku byl ale vyštípán v roce 1912. Nevzdal se a založil další firmu, která vyráběla zbraně nejen pro japonskou armádu, ale také je exportovala do carského Ruska. Což je zvláště pikantní vzhledem k výprasku, který Japonci uštědřili Rusům ve válce v letech 1904 až 1905 a stále pod vládou cara Mikuláše II. Ale zpátky k Matsudovi. Na konci I. světové války byl již velmi zajištěným a váženým podnikatelem, přijal ale novou výzvu a nastoupil do vedení problémové firmy Toyo Cork Kogyo Co., Ltd., vyrábějící umělý korek. Po požáru, který v roce 1925 zničil většinu továrny, se rozhodl zaměřit se na strojírenství, což vedlo k výrobě prvního motorizovaného tříkolového vozíku "Matsuda-Go" v roce 1931, čímž byl položen vzdálený základ dnešní automobilky. TEST Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV: Všechny zkratky vedou k wankelu ​Během druhé světové války byla Toyo Kogyo přeorientována na výrobu zbraní (např. pušky typu 99) pro japonskou armádu. Atomová bomba svržená na Hirošimu, kde firma sídlila, dopadla zhruba pět kilometrů od továrny, ta ale utrpěla relativně malé škody. Po válce sehrál Matsuda klíčovou roli v obnově společnosti, ekonomiky i města. zemřel 27. března 1952 ve věku 76 let, výroby prvního skutečného auta R360 z roku 1960 se tedy nedožil.

Pokračování 2 / 8 Suzuki Miči’o – Suzuki Narodil se 18. února 1887 v malé vesnici Nezuminomura v prefektuře Šizuoka v Japonsku. Jako syn bavlnářských farmářů začal Suzuki pracovat na polích v raném věku. Nicméně projevil zájem o zručnější práci. Ve 14 letech zahájil sedmileté učednictví u tesaře Kōtarō Imamury, kde získal cenné zkušenosti, které později ovlivnily jeho inovace v technologii stavby tkalcovských stavů​. Suzuki Swace dostává další sadu vylepšení. Technikou dorovnalo Toyotu Corolla Po dokončení učednictví v roce 1908 přeměnil Suzuki rodinnou farmu na výrobu tkalcovských stavů. Jeho první významný vynález byl šlapací tkalcovský stav, který zvýšil efektivitu tkaní desetinásobně. Tento vynález položil základy společnosti Suzuki Loom Manufacturing, založené v roce 1909. Ve 20. letech 20. století získala jeho společnost mezinárodní uznání za inovativní stavy, zejména za děrné štítky používané pro tkaní sarongů​. Ve 30. letech 20. století začal Suzuki experimentovat s automobilovou technologií a v roce 1936 navrhl prototyp automobilu. Druhá světová válka však tyto snahy přerušila, protože Suzukiho továrna byla přeorientována na výrobu munice. Po válce, díky japonskému ekonomickému oživení, se Suzuki opět zaměřil na dopravu. V roce 1952 představil první vozidlo „Power-Free“, což bylo motokolo. TEST Suzuki Swace 1.8 Hybrid Premium (103 kW): Konečně trochu jede. A taky má digi! Následoval v roce 1955 uvedením vozu SF (Suzuki Four-wheel car, jinak Suzulight). Šlo o jednoduchého průkopníka třídy kei car s pohonem předních kol. Pan Suzuki odstoupil z pozice prezidenta Suzuki Motor Corporation v roce 1957, ale zůstal jako poradce. Zemřel 27. října 1982 v Hamamatsu. Během svého života byl plodným vynálezcem s více než 120 patenty, které měly významný dopad jak na výrobu tkalcovských stavů, tak na automobilový průmysl.

Pokračování 3 / 8 Jamaha Toranasu – Yamaha I když Yamaha není úplně automobilová značka, stejně jejího zakladatele zmíníme. Narodil se 20. dubna 1851 v provincii Wakayama v Japonsku jako třetí syn Konosuke Jamahy, nízkého samuraje klanu Kishu-Tokugawa. Již od mladého věku byl fascinován západní vědou a technologií, což ho vedlo ke studiu hodinářství pod vedením anglického inženýra v Nagasaki. Yamaha představí futuristická vozítka pro radost ze života. Má motorku jak ze Cyberpunku a čtyřkolku na vodík V roce 1886 se přestěhoval do Hamamatsu, kde opravoval lékařské vybavení a hodinky​. V roce 1887 byl Yamaha požádán, aby opravil harmonium v místní základní škole. Přestože neměl zkušenosti s opravou hudebních nástrojů, úspěšně nástroj opravil a následně začal studovat hudební teorii, aby zlepšil své dovednosti. Po několika měsících se mu podařilo postavit své vlastní a vysoce kvalitní harmonium. V roce 1889 založil společnost Nippon Gakki Co., Ltd., která se zaměřila na výrobu západních hudebních nástrojů​. Pod jeho vedením společnost rychle rostla. V roce 1900 začala Nippon Gakki vyrábět svá první pianina a v roce 1902 i velké křídlové klavíry. V roce 1914 začala firma vyrábět harmoniky a exportovat je do celého světa. Yamaha se také stal členem městské rady Hamamatsu a zástupcem předsedy rady v roce 1911. Torakusu Yamaha zemřel 8. srpna 1916 v Tokiu ve věku 65 let. Naděje pro velkoobjemové motory stále existuje! Tento osmiválec spaluje vodík, vysoký výkon mu zůstal V roce 1955 byla založena Yamaha Motor Co., Ltd., což vedlo k výrobě prvního motocyklu společnosti, YA-1. V dalších letech společnost Yamaha nejenže rozšířila svou nabídku motocyklů, ale také se stala významným hráčem v automobilovém průmyslu. Společnost například vyvinula a vyráběla motor V8 B8444S pro automobilku Volvo a podílela se na ladění motoru 1LR-GUE pro vůz Lexus LFA.

Pokračování 4 / 8 Jataró Iwasaki – Mitsubishi Iwasaki Jataró se narodil 9. ledna 1835 v provincii Tosa (dnešní prefektura Kóči) v Japonsku. Jeho rodina byla původně samurajského původu, ale kvůli dluhům ztratili svůj status. V 19 letech odešel do Eda (dnešní Tokio) studovat díky podpoře klanu Tosa, ale po zranění svého otce se vrátil domů a pokračoval ve studiu pod vedením reformisty Tojodži Jošidy, který ho ovlivnil myšlenkami nacionalismu a průmyslového rozvoje​. Jataró začal svou kariéru jako finanční manažer klanu Tosa, kde získal zkušenosti v obchodě a financích. Během reforem Meidži v roce 1868, které ukončily feudální systém, se Jataró přesunul do Osaky, kde převzal kontrolu nad obchodní firmou spojenou s klanem Tosa. Po splácení dluhů firmy začal nakupovat lodě a rozšiřovat obchodní aktivity společnosti​. Mitsubishi ASX po modernizaci se snaží být samo sebou. Podívejte se, jak se mu to povedlo V roce 1870 se stal prezidentem společnosti Tsukumo Šókai, kterou založil na podporu klanu klanu Tosa. V roce 1873 změnil název firmy na Mitsubishi, což znamená „tři diamanty“, symbolizující tři rodinné erby. Mitsubishi se rychle rozrostlo a začalo poskytovat přepravní služby pro japonskou vládu, což zahrnovalo přepravu vojsk do Tchaj-wanu během japonské expedice v roce 1874. Spolupráce s vládou mu umožnila rozšířit flotilu lodí a diverzifikovat podnikání do těžby, oprav lodí a financí​. Pod jeho vedením Mitsubishi expandovalo do dalších odvětví, včetně těžby uhlí a pojišťovnictví. V roce 1884 si pronajal Nagasakiho loděnici, což umožnilo společnosti zahájit velkovýrobu lodí. Mitsubishi se stalo jednou z největších japonských společností a jedním z klíčových hráčů v japonském průmyslovém rozvoji. Iwasaki Jataró zemřel 7. února 1885 na rakovinu žaludku ve věku 50 let. Po jeho smrti převzal vedení společnosti jeho bratr Iwasaki Janosuke a později jeho syn Hisaja. Mitsubishi dnes zahrnuje řadu autonomních nadnárodních společností, včetně MUFG Bank, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Electric a Mitsubishi Heavy Industries​.

Pokračování 5 / 8 Čikuhei Nakadžima – Subaru Narodil se 1. ledna 1884 v okrese Nitta v prefektuře Gunma v Japonsku. V mládí studoval na Japonské námořní akademii v Edašimě a stal se námořním inženýrem. Inspirován úspěchy bratří Wrightů se začal zajímat o letectví​. V roce 1917 založil Čikuhei Nakadžima Leteckou výzkumnou laboratoř, která se v roce 1918 přejmenovala na Nakadžima Hikóki (Nakadžima Aircraft Company). TEST Subaru Forester 2.0 e-Boxer (110 kW): Sympatická krabice do nepohody Tato společnost se brzy stala hlavním dodavatelem letadel pro japonskou vládu, zejména během druhé světové války. Kromě svého působení v letectví se Nakadžima zapojil do politiky. V roce 1930 byl zvolen do dolní komory japonského parlamentu za politickou stranu Rikken Seijúkai. Působil jako ministr železnic a krátce jako ministr munice a průmyslu po druhé světové válce. Byl známý svou kritikou rozhodnutí Japonska vstoupit do války s USA​. Po válce byla Nakadžimova společnost reorganizována a přejmenována na Fuji Sangjó. V roce 1953 se několik společností spojilo a vytvořilo Fuji Heavy Industries, což vedlo k vzniku automobilové divize známé jako Subaru. Název Subaru pochází z japonského názvu pro hvězdokupu Plejády, která se objevuje v logu společnosti​. Čikuhei Nakadžima zemřel 29. října 1949 na mozkovou mrtvici ve svém domě v Mitace v Tokiu.

Pokračování 6 / 8 Jošisuke Aikawa – Nissan Narodil se 6. listopadu 1880 v prefektuře Jamaguči. Byl potomkem Inoue Kaoru, významného člena oligarchie období Meidži. Aikawa vystudoval strojní inženýrství na Tokijské císařské univerzitě (dnešní Tokijská univerzita)​, po studiích pracoval jako mechanik ve společnosti Šibaura Seisakušo (dnes Toshiba). Aby získal další znalosti, odcestoval do Spojených států, kde studoval technologie výroby tvárné litiny. Tento restomod Nissanu GT-R R34 postavili skutečné legendy oboru. Legendární je ale i jeho cena Po návratu do Japonska v roce 1906 založil v Tobatě (dnešní Kitakjúšú) společnost Tobata Imono, která začala vyrábět tvárnou litinu​. V roce 1928 se stal prezidentem společnosti Kuhara Mining Company (dnešní Nippon Mining & Metals Company). Zároveň založil holdingovou společnost Nihon Sangjó (Nissan), jejímž prostřednictvím během akciového boomu na počátku 30. let získal více než stovku firem. V roce 1933 založil společnost Džidoša Seizó, která se o rok později přejmenovala na Nissan Motor Co., Ltd​. Aikawa se zaměřil na masovou výrobu osobních automobilů, které by mohly konkurovat americkým dovozům. První model Datsun Type 14 sedan sjel z výrobní linky v roce 1935. Společnost Nissan se rychle rozrostla a stala se významným hráčem v japonském průmyslu​. V roce 1937 přesunul Aikawa sídlo společnosti Nissan do Manžukua, kde se stal prezidentem a předsedou společnosti Manchurian Industrial Development Company. Nissan chce nové GT-R udělat pořádně. Ale neznamená to, že by to současné odflákl Po druhé světové válce byl Aikawa zatčen americkými okupačními úřady jako podezřelý z válečných zločinů, ale byl propuštěn bez soudu​. Aktivně se zapojil do ekonomické rekonstrukce Japonska, založil několik dalších společností a v roce 1953 byl zvolen do japonského parlamentu. Zemřel 13. února 1967 na akutní zánět žlučníku. Jeho hrob se nachází na hřbitově Tama v Tokiu​.

Pokračování 7 / 8 Kiičiró Toyoda – Toyota Narodil se 11. června 1894 v prefektuře Šizuoka v Japonsku. Byl synem Sakiči Toyody, známého vynálezce a zakladatele Toyoda Automatic Loom Works. Kiičiró vystudoval strojní inženýrství na Tokijské císařské univerzitě. Po dokončení studií se připojil k rodinnému podniku, kde začal zlepšovat techniky výroby tkalcovských stavů​. Nová Toyota GR Yaris přijela do Česka. Je s automatem i manuálem, ceny naplnily očekávání O automobilový průmysl se začal zajímat po cestě do Evropy a Spojených států v roce 1929, kde studoval výrobní procesy v automobilkách. Po návratu do Japonska přesvědčil své kolegy ve firmě Toyoda Automatic Loom Works, aby investovali do vývoje automobilů. V roce 1933 založil automobilovou divizi v rámci rodinné společnosti, která se v roce 1937 stala nezávislou společností Toyota Motor Corporation​. První automobil společnosti Toyota, Model AA, byl dokončen v roce 1936 a byl inspirován designem amerických vozů. Kiičiró Toyoda zavedl několik inovací ve výrobním procesu, včetně metody Just-in-Time, která minimalizovala plýtvání a zvýšila efektivitu výroby. Během druhé světové války se Toyota zaměřila na výrobu nákladních vozidel pro japonskou armádu, což společnosti pomohlo přežít těžké časy. Kiičiró Toyoda rezignoval na pozici prezidenta Toyota Motor Corporation v roce 1950 a o dva roky později, 27. března 1952, zemřel.

Pokračování 8 / 8 Soičiró Honda – Honda Narodil se 17. listopadu 1906 ve vesnici Kómyó (dnešní město Tenryú) v prefektuře Šizuoka. Jeho otec, Gihei Honda, byl kovář a matka Mika tkadlena. Již od mladého věku projevoval zájem o mechaniku a často pomáhal svému otci v dílně. Ve věku 15 let odešel do Tokia, kde začal pracovat jako mechanik v automobilové dílně Art Šókai​. V roce 1928 otevřel vlastní pobočku Art Šókai v Hamamatsu. Během druhé světové války založil společnost Tokai Seiki, která vyráběla pístní kroužky pro automobilky jako Toyota a Nakadžima Hikóki. Po válce prodal svou firmu Toyotě a založil Honda Technical Research Institute, který se v roce 1948 přeměnil na Honda Motor Company​. TEST Honda CR-V e:PHEV Advance Tech 2WD: Skvělý plug-in hybrid, ale má smysl? Společnost Honda Motor Company začala s výrobou motocyklů. Prvním úspěšným modelem byl dvoutaktní motocykl Dream D. Díky inovačním technologiím a efektivním výrobním metodám se Honda brzy stala předním výrobcem motocyklů na světě. V roce 1963 společnost vstoupila na trh s automobily a uvedla model T360, malý nákladní vůz, a sportovní vůz S500​. Honda se také zapojila do závodění a v roce 1964 vstoupila do F1. Již následující rok vyhrála Velkou cenu Mexika, což potvrdilo technologickou převahu společnosti. Vývoj závodních motorů vedl k vývoji vysoce efektivních a nízkoemisních motorů pro běžné automobily, což pomohlo společnosti Honda dosáhnout globálního úspěchu. Soičiró Honda odstoupil z pozice prezidenta společnosti v roce 1973, ale zůstal aktivní jako poradce až do své smrti 5. srpna 1991.



