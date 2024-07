Kde se vůbec vzalo logo Porsche a co na něm všechno znamená? První ročníky ho vůbec neměly

Porsche je jedním ze dvou slavných výrobců sportovních aut v Evropě, který má ve svém znaku koně. Na obou znacích se vzpíná, ale Porsche ho má obohacený o další prvky. Kde se tohle logo vlastně vzalo a co jeho konkrétní prvky znamenají? Odznak automobilky Porsche se začal používat až v roce 1952, do té doby se na přídi modelu 356 používal pouze nápis. Později byl nápis doplněný právě o odznak a Porsche 911 už ho mělo pouze.

Porsche vyhlásilo v březnu roku 1951 soutěž pro umělecké akademie, kdy by si vítězný návrh loga odnesl peněžní cenu 1000 marek. Ani jeden z návrhů se však nesetkal s dostatečným nadšením od managementu. Porsche tak i nadále fungovalo jako automobilka bez znaku, ale to se mělo změnit krátce po večeři Ferryho Porsche se slavným dealerem vozů Maxem Hoffmanem z New Yorku.

Během večeře prý od Hoffmana zaznělo, že všechna auta s nějakým společenským postavením mají svůj vlastní znak, tak proč ne Porsche? Zdroje se pak rozcházejí v tom, který z nich vzal do ruky ubrousek a začal dělat první náčrty. Ten nejvěrohodnější zdroj, automobilka Porsche, ale uvádí, že na znaku se podílel rakouský designér Franz Xaver Reimspieß, který již navrhl logo Volkswagenu.

Frank podle všeho navrhl ten štít, na který poté poté usazen černý kůň. Ten je odkazem na znak města Stuttgart, název města je odvozený od slova stutengarten, česky hřebčinec. Černá a červená barva společně s parohy jsou z erbu regionu Württemberg-Hohenzollern. Slovo Stuttgart je na znaku Porsche vidět hned nad koněm.

Po zaregistrování na patentovém úřadu byl znak Porsche poprvé použit na konci roku 1952 na klaksonu. Až poté byl implementován do madla pro otevírání přední kapoty. Od roku 1959 se používal také na poklicích kol a od té doby už měl také každý vůz této značky tento znak na kapotě. Za tu dobu měl vlastně jen dvě změny, mezi lety 1974 až 1995 byl nápis Porsche ve zlaté barvě. Poté se začala používat štíhlejší písmena nápisu.