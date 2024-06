Kde se vůbec vzal vonný stromeček? Začalo to útěkem před nacisty a rozlitým mlékem

Asi všichni už jsme vonný stromeček pověšený na vnitřní zpětné zrcátko někdy viděli. Víte ale, kde se jeden z těchto symbolů motorismu vlastně vzal? Vonný stromeček vymyslel kanadsko-německý chemik Julius Sämann. Narozen v roce 1911, utekl před nacisty do Kanady a začal zde hluboko v lesích zkoumat vůně stromů. Postupem času vymýšlel metody, jak vůně extrahovat do podoby olejů.

Odtud už to byl jenom kousek k výrobě těchto olejů. Později si Sämann začal pohrávat s myšlenkou napuštění oleje do absorpčního materiálu, kartonu, aby výsledek voněl klidně i celé měsíce. Nápad prý Sämannovi vnuknul také mlékař, který si stěžoval na zápach ve svém mlékařském voze z rozlitého zboží. V roce 1952 tak Sämann začal v garáži s produkcí prvních vonných stromečků.

Do té doby byly vonné doplňky především pro domácnosti, nikoliv pro automobily. Novinka pojmenovaná Little Tree voněla po borovici. Vzniklá společnost Car-Freshner byla zpočátku velmi malá, ale postupně nabírala na síle. Stylový doplněk rychle zmizel z prodejních polic a vůni borovice následovaly další vůně včetně vanilky, vůně nového auta nebo také velmi známý Black Ice.

Firma Little Trees existuje dodnes a dodává vonné stromečky do celého světa. Vedle stromečků produkuje také vůně ve sprejích nebo v tekutém stavu. Společnost je známá po celém světě, u nás nejspíš známe stromečky pod názvem Wunder-Baum. Je to to samé, jen určené pro trhy Německa, Rakouska, Polska nebo Dánska. Ve Francii, Itálii nebo Španělsku jsou zase stromečky známé jako Arbre Magique.

Vonné stromečky Little Trees jsou známé po celém světě a mají obrovský zásah i v popkultuře. Objevily se v několika filmech a videoklipech. Ochranná známka na něco tak jednoduchého přinesla společnosti i několik těžkých chvil a několikrát se soudila za vykradení nápadu. Naposledy se soudila s módní společností Balenciaga v roce 2018 za přívěšek na klíče za 275 dolarů, který vypadal jako stromeček od Little Trees.

Julius Sämann zemřel v roce 1999, jeho odkaz bude věčný. Stovky dalších společností se snaží úspěch této firmy zopakovat, ale originál bude navždy jen jeden. Vedení společnosti sídlí ve Watertownu v New Yorku, kde se i vyrábí. Druhá továrna je v Iowě. Příjmy firmy v roce 2022 činily 84 milionů dolarů.