Kde se rodí nový Superb: Malý výlet do historie Bratislavských automobilových závodů

Příběh Bratislavských automobilových závodů tak trochu kopíruje obecný stav mnoha věcí v bývalém Československu. Velké oči, nekoncepčnost, problémy s kvalitou a v 90: letech nakonec prodej zahraničnímu subjektu. Ale nepředbíhejme.

Historie Bratislavských automobilových závodů (BAZ) sahá až do období před jejich oficiálním založením v roce 1971. Prvopočátky lze vystopovat do 50. let 20. století, kdy v Bratislavě působil Mechanizačný a regeneračný podnik (MARP), který se zabýval různými modernizačními úkoly pro strojírenství, nejen pro automobilový průmysl.

V roce 1960 se MARP spojil s bývalou autoopravnou Orava, čímž vzniklo Konstrukčné a vývojové stredisko Tatra Bratislava pod vedením Ing. Ivana Mičíka. Toto středisko začalo rozvíjet projekty užitkových automobilů s moderním motorem T 603, ale k sériové výrobě nedošlo. Mezi první produkty patřil mikrobus Tatra 603 MB, první Tatra s pohonem předních kol, a valník Tatra 603 NP, který se vyznačoval praktickou a nízko umístěnou ložnou plochou.

V roce 1968 se středisko osamostatnilo od kopřivnické Tatry a v prosinci 1969 se stalo součástí VHJ Omnia. Navzdory vývoji vlastních vozů se BAZ zaměřily na jednání o nákupu zahraničních licencí pro výrobu automobilů, ale tyto plány byly zastaveny v důsledku politické normalizace.

BAZ oficiálně vznikly 1. července 1971, ale prvních deset let bylo plné nejasností a bezkoncepčního rozhodování státních orgánů. V reálném provozu BAZ tvořilo jen několik starších, kapacitně nevyhovujících budov, kde sídlilo Výskumno-vývojové centrum VMV (Vývoj motorových vozidel). První skutečná výroba v BAZ byla zahájena až v roce 1974.

V 70. letech se BAZ zaměřily na výrobu komponentů pro modely Škoda a další vozidla, přičemž prvním sériově vyráběným modelem se stalo kupé Škoda Garde v roce 1982. Po roce 1989 byly BAZ převzaty koncernem Volkswagen a staly se důležitou součástí jeho výrobní sítě. Vyráběly se zde například VW Passat (ten dodnes), některé verze trojkového Golfu, Octavia, Citigo iV, Audi Q7 a Q8, Porsche Cayenne a další. Nyní k této úctyhodné sbírce přibyl také čtyřkový Superb.