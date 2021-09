Kde je získání řidičáku nejobtížnější? V průzkumu není Česko daleko od vrcholu

Získání řidičského průkazu v Česku by se některým lidem mohlo zdát příliš jednoduché. Ostatně nezřídka zaznívá od ostřílených řidičů, že by obtížnost testů a praktických zkoušek ještě zvýšili. Jak to ale vypadá, na základě globální statistiky vzdělávacího programu Zutobi se Česká republika řadí těsně za desítku zemí, kde je získání řidičáku vůbec nejtěžší.

Dva žebříčky každý po 30 zemích mají ukazovat, kde je celkový proces získání řidičského průkazu nejtěžší a kde na druhou stranu nejlehčí. Česko se řadí na 12. místo mezi ty „nejobtížnější“ země. Vůbec nejtěžší podmínky k tomu stát se legálně řidičem automobilu byste pak našli dle průzkumu v Chorvatsku, Brazílii a Maďarsku.

Zutobi porovnávalo data jednotlivých zemí jako třeba ceny závěrečných zkoušek, samotnou obtížnost testů, minimální počet hodin strávených v autoškole, nutnost zkoušky z teorie, minimální věk pro žádost o ŘP, nutnost prohlídky u očního lékaře nebo dalších zdravotních prohlídek.

Nutným testem z teorie, poplatkem za závěrečnou zkoušku 700 Kč (24 eur), prohlídkou zraku či věkovou hranicí 18 let se tak umístilo Česko na dvanácté místo, přičemž mezi evropskými zeměmi skončilo na 7. místě. Zmíněné Chorvatsko patří mezi země s nejobtížnějším procesem získání řidičáku, neboť zde žadatel platí za několik zdravotních prohlídek včetně zraku, lekcemi stráví 85 hodin času a za toto všechno nakonec zaplatí průměrně 930 eur (asi 24.000 korun).

V žebříčku zemí s nejsnazším procesem získání ŘP vede Mexiko, za ním pak Katar, Lotyšsko a USA. V Mexiku údajně není v některých částech země nutná praktická zkouška k obdržení řidičáku, pouze teorie, přičemž věková hranice je 15 let. Rovněž překvapí, že dle průzkumu se v žebříčku jednoduchosti objevuje na 30. místě také nám sousední Slovensko.

Nakonec uvádí Zutobi pár zjištěných zajímavostí. Například v Pákistánu platí zájemci o zkoušky vůbec nejméně, jen okolo 1 eura (asi 25 Kč), a třeba v Kataru lze legálně řídit automobil již od 14 let věku. V celkem 53 zemích světa pak legálně nepotřebujete k účasti v závěrečné zkoušce žádné předchozí lekce, například i v USA.

Průzkum s kompletními žebříčky si můžete prohlédnout zde.