Každý Seat Arona teď obsahuje 60 gramů rýže. Uvnitř si toho ale vůbec nevšimnete

Zavedení původně zemědělského odpadu do produkce interiérových dílů má u Seatu redukovat využití ropných produktů.

Používání udržitelných materiálů, často z alternativních recyklovaných zdrojů, je v dnešní automobilové produkci rozšířeným ekologickým trendem. Ve Škodě Elroq najdete plastové díly z recyklovaných PET lahví či potahy s příměsí recyklovaných oděvů, na závodních Porsche Cayman zase kompozitní díly vyztužené zbytky lněných či konopných vláken. A právě na odpadní materiál zemědělské produkce teď částečně sází i Seat.

Španělská automobilka oznamuje, že produkci kompaktního SUV Arona obohacuje o dvojici dílů vyrobených částečně z oryzitu (v originále Oryzite), obnovitelného materiálu na přírodní bázi, který se vyrábí z vedlejšího produktu vznikajícího po sklizni rýže, konkrétně z rýžových slupek. V nejnovějších verzích Arony nyní najdete tento materiál v dílech dvojité podlahy zavazadlového prostoru.

Do nosných panelů, původně vyráběných z polypropylenu a skelných vláken, Seat nově přimíchává rovněž 15 % oryzitu, který označuje za „biologickou alternativu plastu“. „Každý vůz obsahuje 60 gramů rýže, což odpovídá ročnímu využití 5 tun této suroviny, která by jinak skončila na skládkách,“ uvádí k využití materiálu Seat. Do produkce zavádí automobilka novinku po rozsáhlé testovací fázi, která započala již v roce 2020 s cílem snížit používání ropných produktů.

Rýžové slupky jsou mimochodem pro výrobu Arony ve španělském Martorellu lokální. Pochází z rýžových polí v deltě řeky Ebro, biosférické rezervace na východním pobřeží Španělska. Seat dodává, že výhody použití oryzitu nakonec přesahují i zmíněný rámec udržitelnosti – hmotnost dílu se totiž snížila o 5,8 % a výrobní náklady až o 2 %.

Zdroj: Seat | Zdroj videa: Seat