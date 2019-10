Každá 20. ojetina dovezená do ČR měla totálku. V Německu kvalitu nehledejte

Pokud chcete prověřit historii ojetého vozu, společnost Cebia je zřejmě v tomto ohledu nejznámějším expertem. Nyní od ní přichází výsledky rozsáhlé analýzy, která se celkově podívala na stav dovážených ojetin do České republiky. Verdikt zní, že každé dvacáté ojeté auto dovezené k nám bylo po totální havárii a nemělo by se vrátit do provozu.

Cebia uvádí, že nehodu má za sebou 18 % všech dovážených aut. Loni bylo do Česka dovezeno 177.117 ojetých osobních vozidel. Kupující se přitom o takovém poškození vozu většinou nedozví a nakonec ještě přeplatí opravdovou hodnotu auta.

„Kupující nezřídka zaplatí o stovky tisíc korun více, než je hodnota vozu (vraku), a navíc riskuje vlastní bezpečnost i bezpečnost posádky, neboť opravované vozy po totálních škodách často nesplňují požadavky na bezpečnost. Taková auta jsou pro mnohé nekalé prodejce důležitým pilířem pro generaci zisku. Hlavním cílem je tedy auto levně opravit a prodat v zahraničí, aby se ztížila možnost škodu na vozu a její rozsah odhalit,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer. Informace přinesla ČTK.

Podle analýzy Cebie připadá na jeden dovážený vůz se škodní událostí v průměru 1,5 záznamu o haváriích. V průměru se výše zahraniční škody pohybuje okolo 6459 euro, v přepočtu tedy asi 167 tisíc korun. Nejvyšší zaznamenaná škoda přesahuje milion korun, nejčastěji přesahuje 8000 eur (asi 206 tisíc korun).

Celých 77 % analyzovaných vozů se škodní událostí mělo navíc uvedený německý původ. Dle Pajera se tak vyvrací mýtus, že ojetiny z Německa jsou jaksi kvalitnější než původem z Česka. Vozy dovezené do ČR pak v tuto chvíli tvoří asi polovinu všech ojetých aut nabízených k prodeji. Za posledních 10 let k nám bylo ze zahraničí dovezeno téměř 1,5 milionu ojetin.

Průměrné stáří dovážených ojetin bez ohledu na rok dovozu se letos v prvním pololetí pohybovalo na hranici 11 let. Ojetá auta původem z Česka přitom vykazovala stáří v průměru 7,5 roku.