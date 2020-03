Katalogy příslušenství aut ze 70. let dnes nemají obdoby. Jeden jsme sami objevili

Z našich soukromých úchylek se vám na těchto stránkách obvykle nezpovídáme. Jednak k tomu není moc důvod, a navíc (co si budeme namlouvat) stejně není o co stát. Tentokrát bych ale rád udělal malou výjimku, jelikož si myslím, že by tohle téma mohlo pár z vás zajímat.

Jde o to, že občas sbírám automobilovou veteš. Patří k tomu několik starších aut, palubní hodinky a stejně tak nepohrdnu ani neobvyklými letitými koly vyrobenými v sedmdesátých nebo osmdesátých letech, kdy byl design poněkud výraznější, pestřejší a pro mě osobně i sympatičtější. A díky této (asi nijak originální) zálibě jsem se před pár lety náhodou dostal k celkem zvláštním třídílným diskům, které mezi paprsky nesly nápisy Edgar Schwyn.

Přiznám se, že jsem neměl páru. Výrobců kol se jen během posledních padesáti let objevily desítky možná stovku, takže se trochu orientuju akorát v notoricky známých modelech značek, jako jsou Cromodora, BWA, Fondmetal, Melber, Momo, BBS, Speedline, SSR, Watanabe a pár dalších. Identifikovat tyhle inkriminované se mi nicméně nedařilo.

S pomocí notoricky známého vyhledávače se mi podle jména povedlo zjistit, že se jednalo o jakéhosi dávného prodejce aut ve Švýcarsku, aby měl ale dealer svou vlastní značku kol? Abych to zbytečně nenatahoval, Occamova břitva řízla i tentokrát správně, protože skutečně měl.

V zemi helvétského kříže patřil k nejznámějším prodejcům na světě Peter Monteverdi. Byl závodníkem, šéfem stáje F1, nejmladším dealerem vozů Ferrari na světě, ale nabízel i auta značek Bentley, Rolls-Royce, Jensen, Lancia a spoustu dalších. Mimochodem, stroje nejznámější italské stáje přestal dovážet v roce 1963 poté, co se pohádal se samotným Enzem Ferrarim.

Těžko říci, jestli se jednalo o „trucpodnik“ jako v případě Ferruccia Lamborghiniho, možné to samozřejmě je, každopádně i Peter Monteverdi založil svou vlastní automobilovou značku. Stalo se tak v roce 1967 a výsledkem bylo několik pozoruhodných luxusně-sportovních kupé High Speed 375, Hai 450 SS, 650 F1, limuzína Tiara a v sedmdesátých letech dokonce vyráběl SUV s názvem Safari a Sahara technicky vycházející z amerického off-roadu International Scout. Ale to jsem poněkud odbočil.

Chtěl jsem tím říct, že značka Jensen neměla ve Švýcarsku mezi lety 1965 až 1969 žádné zastoupení, jelikož se Monteverdi začal věnovat svým vlastním vozům. A právě tady nastupuje na scénu Edgar Schwyn. V březnu 1969 se na ženevském autosalonu potká se zástupci britské manufaktury Tonym Marshallem a Carlem Duerrem a plácnou si. Schwyn se však neomezí pouze na jednu konkrétní společnost a postupně se stane oficiálním zástupcem Lotusu, Abarthu, Hondy a má kontakty rovněž na de Tomaso.

Jeho business je natolik úspěšný, že postupně začne kromě automobilů nabízet i pestrou směs příslušenství, a aby měli jeho zákazníci přehled, začne pravidelně vydávat rovněž katalog uvedených doplňků. Dnes si obchod s různě výkonnými i kvalitativně odlišnými audiosystémy, přídavnými budíky, lepšími sedadly či dalšími prvky vylepšujícími kupříkladu praktičnost kabiny přísně střeží samotné automobilky, které pochopitelně nemají zájem dělit se o zisky s druhovýrobou.

V sedmdesátých letech minulého století však byla standardní i příplatková výbava obyčejných ale i luxusnějších aut mnohem, mnohem skromnější než dnes, přičemž tato mezera na trhu vytvořila ohromné podhoubí pro spoustu více či méně známých firmem. Některé existují dodnes, jména jiných budou znát jen znalci, každopádně pokud chcete vidět prohlídku těch nejzajímavějších věcí nabízených na západ od našich hranic v době, kdy na československých silnicích jezdily převážně Škody 100 a 1000 MB, podívejte se do galerie.

Najdete tam výběr toho nejzajímavějšího z katalogu Edgara Schwyna vydaného v roce 1977, který se mi povedlo objevit v jednom antikvariátu při pátrání po detailech k firmě i samotným kolům.