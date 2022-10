Karbonová Lancia Delta Futurista už existuje ve 20 exemplářích. Výrobce se nyní vrhne na drsnější verzi Safarista

Jak by vypadala Lancia Delta, kdyby vznikla s technikou a postupy 21. století? Odpověď na tuto otázku přinesl malosériový výrobce Automobili Amos. Na základě klasické Delty u nich vzniklo dvacet kousků nádherného auta, které si bere to nejlepší z originálu, ale posouvá vše na mnohem vyšší úroveň. Pětidveřové hatchbacky u nich byly přestavěny na třídveřové vozy s kapotáží z uhlíkových vláken, moderní technikou uvnitř a velmi zajímavými parametry.

Každý kousek Delty Futurista váží do 1300 kilogramů, dvoulitrový čtyřválec pod kapotou je naladěn na výkon přes 220 kW a síla jde na všechna kola skrze pětistupňovou manuální převodovku. Dvacetikusová série je nyní hotova – posledním exemplářem je auto v bílé barvě s polepy Martini Racing.

V galerii se pak můžete podívat i na další vozidla se zajímavými laky. Automobili Amos se nyní chystají na novou výzvu ve formě verze Safarista, která se inspiruje rallye speciály. Její cena je odhadována na 570.000 euro, tedy 14 milionů korun. Model Futurista byl k mání za zhruba 8,5 milionu korun.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

