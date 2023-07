Karabiniéři nejsou policie. Co jsou vlastně zač a proč není dobré pouštět se s nimi do křížku?

Jezdí hezkými auty, mají pěkné uniformy a uvidíte je pomalu na každém rohu. Ale nechcete je naštvat. Opravdu ne...

Nejstylovější bezpečnostní složkou na světě jsou určitě Karabiniéři z Itálie. O něčem takovém si dubajská policie může nechat zdát. Ale co jsou Arma dei Carabinieri vlastně zač? Obecně vzato to není ani policejní sbor, ale bezpečnostní složka, která se stará o bezpečnost v malých městech a na venkově. Běžně je potkáte třeba v Toskánsku. Mimo to, že jde o státní policii, zastává také funkci vojenské policie a stanoviště mají v kasárnách.

Styčným bodem jejich italské flotily byly vždy Alfy Romeo, Karabiniéři jezdili už modelem Matta v roce 1951. Tenkrát Alfa Romeo soupeřila se značkou Fiat a dalšími o nové víceúčelové vozidlo, které mělo nahradit staré americké Jeepy Willyse, co tu zůstaly po válce. Vyhrála, protože měla brilantní podvozek, tehdy jediný skvělý motor 1900 a přivolala si na pomoc lidi z britského Land Roveru. Proto ta podoba.

A pak už se to vezlo, od Matty přes modely Giulia, Alfetta, 75, 156, 159 až do dnešní Giulii. Karabinierům ale nejsou cizí ani Fiaty, dříve třeba Stilo a Punto, dnes Tipo. Pro hlídání v plážových oblastech pak slouží i nové Suzuki Jimny a když je třeba dohonit nějakého padoucha, dá se to třeba v Lotusu Evora. Odvézt někoho důležitého? Není problém, vezmeme pancéřovaný Jeep Grand Cherokee.

Karabiniéři mohou někdy působit jako taková italská atrakce, přece jen vypadají skvěle a mají pěkná auta. Jenže to, proč vypadají tyto dámy a pánové (alespoň většina) jako instruktoři fitness center, má svůj důvod. Mají totiž tvrdý vojenský výcvik a je to přesně ten typ lidí, které opravdu nechcete naštvat. Elita, žádní pochůzkáři. Dokonce jsou inspirací pro ostatní státy, třeba v Iráku vycvičili Karabiniéři přes deset tisíc místních policistů.

Italská policie a karabiniéři jsou i zkušení řidiči, ale zároveň jsou lidští. Můžete jet s Ferrari svižně a prakticky to nikomu nebude vadit. Nefunguje ani spousta radarů. Ale jakmile někoho ohrozíte nebo se budete chovat nepatřičně, vážně nechcete aby vás u toho viděli tito hoši. A také jsou národní poklad, který je v Itálii milován. Však si vzpomeňte na tajemného zákazníka Alfy Romeo, který před pár lety koupil čtvrtinu její roční produkce. Kdo to asi byl?

Na Karabiniéry jsme si teď vzpomněli, protože nás informují o svém novém autě. Není těžké uhodnout, o co jde. Samozřejmě se jedná o Alfu Romeo Tonale, která byla nasazena rovnou ve čtyř stech kusech. Jedná se o jedna-pětku o výkonu 160 koní s dvouspojkovou převodovkou TCT. V Česku koupíte tuto konfiguraci za 1.088.000 Kč.