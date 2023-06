Kapesní elektrická raketa do města nestojí ani 160 tisíc! A můžete ji řídit od 15 let

Španělský výrobce elektrických skútrů vyráží na trh s cenově dostupným mikromobilem. Bude možné ho řídit od 15 let a o baterie se starat nemusíte.

Nedávno Citroën ohlásil návrat vtipného mikromobilu Ami ve verzi buggy. Je to reakce značky na řešení městské mobility. Možná by bylo zájemců ještě více, ale ne všichni jsou ochotni zaplatit asi 250.000 Kč za funky vzhled. Stačilo by jim něco obyčejného.

Právě na ekonomicky smýšlející lidi cílí barcelonský výrobce skútrů Silence se svým čtyřkolovým vozítkem S04. Téměř kapesní elektromobil, který byste si mohli vzít do kanceláře (jak to udělal Jeremy Clarkson s Peelem P50), je dokonce o 13 cm kratší (2,28 m) a 10 cm užší (1,29) než Citroën Ami. Přesto s výškou 159 cm stále nabídne místo pro dva cestující s příručními zavazadly, kterým je vyhrazen prostor vzadu o objemu 247 litrů.

Ti mohou cestovat na maximální rychlosti 85 km/h s top verzí L7e na vzdálenost 149 kilometrů. Přesně na tolik dvojice vyměnitelných baterií s kapacitou 11,2 kWh vystačí v rámci světové normy WMTC. Jedná se o stejné sady, jaké výrobce používá u skútrů. Jejich nabití trvá z domácí zásuvky Shuko asi 6 hodin. Akumulátory váží 82 kg a celé auto se chlubí hmotností jen 450 kg.

Ačkoliv interiér s volantem a pedály vypadá stroze, přesto nabídne 7palcovou obrazovku, centrální zamykání, elektrickou parkovací brzdu i elektricky ovládaná okna i zpětná zrcátka. Standardem jsou kotoučové brzdy, ale za ABS a klimatizaci je nutné si připlatit.

Silnější verzi L7e s elektromotorem o výkonu 14 kW doplní slabší derivát L6e se 6kW elektromotorem a maximální rychlostí 45 km/h, což znamená, že za volant budou na vybraných trzích moci usednout patnáctiletí řidiči. Cena S04 bez baterií činí 156.000 korun. K tomu je třeba připočítat měsíční paušál za používání výměnných stanic s bateriemi. Auto včetně baterií vychází v přepočtu na 241.000 korun. ​