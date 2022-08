Kam s telefonem ve starším autě? Nejlepší místo máte přímo před sebou, dnes ho můžete rovnou i nabíjet

Mobil je pro spoustu řidičů starších vozů nenahraditelným spojencem při cestování. Bez infotainmentu se ale obraz z mobilního telefonu jen těžko zrcadlí, takže se mnozí spoléhají na samotný telefon připojený na speciálních držácích. Těch může být několik druhů, takže se na ně dnes podíváme.

Pokutu dnes již nedostanete jen za samotné telefonování, ale i za držení mobilu v ruce. Ono telefonování totiž může být mnohdy to nejmenší - jsou to totiž kontrolování srdíček na Instagramu a čtení e-mailů, co nás od ostatních řidičů na silnici ohrožuje. Patří sem ale i ovládání navigace nebo přepínání písniček, tohle jde ale se správným příslušenstvím minimalizovat.

Některé systémy automobilů sice nemají displej, ale telefony lze stejně spárovat pro poslech hudby a telefonování. To jste pak skoro v suchu. Stejně tak je možné mít autorádio s bluetooth připojením. V nejhorším případě je tu takzvaný transmitter, který se připojí do 12V zásuvky v palubní desce, spojíte ho s prázdnou frekvencí na rádiu, připojíte přes Bluetooth a už jedete. No a pak tu jsou proslulé audiokazety s 3,5mm jackem pro nejstarší vozy.

Audio máme, ale když vám někdo volá a vy nevidíte, kdo to je? Řešení je stejné jako s navigací a k vidění u mnoha řidičů. Existuje několik druhů držáků, rozdělujeme je podle upínacích mechanismů - na palubní desku, okno a do výdechů ventilace. Každý z nich vám pomůže, abyste měli telefon vždy na očích a nemuseli příliš sklánět zrak od silnice, ale i tohle má svá úskalí a volba držáku bude záviset na typu auta.

Na okno se držáky připojují pomocí přísavek, běžná praxe již od prvních externích navigací. Pozor ale, protože přijdete o část výhledu z vozidla. Z tohoto důvodu jsou ostatní varianty lepší. Držáky do ventilace stojí pár stovek, ty nejlevnější třeba jen 300 Kč. Pokud se vám držák do ventilace vejde, doporučujeme příslušnou ventilaci stáhnout, pak je totiž možné, že budete telefon z zimních měsících přehřívat a v letních přechlazovat.

Držáky na palubní desku, jako tento, jsou ideální, s největší pravděpodobností totiž nepřijdete o výhled z vozidla a telefony nejsou vystavovány výdechům ventilace. Jediným rizikem může být vystavení telefonu na přímém slunci přes čelní okno, ale to je to nejmenší. Zároveň se hodí dodat, že některé držáky disponují také bezdrátovým nabíjením mobilních telefonů, což se moderním kouskům bude zajisté hodit.