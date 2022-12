Kahn Design stvořil londýnský taxík pro boháče. Cenou se vyrovná luxusní limuzíně

Před čtyřmi lety sklidil úpravce Kahn Design pozitivní vlnu ohlasů na pětikusovou sérii londýnských taxíků. Nyní hodlá úspěch zopakovat s novou generací TX5.

Prestižní hotely využívají pro převoz vážených hostů luxusně vybavené osobní dodávky, jimž je věnována velká pozornost i ze strany automobilek. V tomto kontextu je s podivem, jak málo zájmu se věnuje taxíkům, které mohou posloužit úplně stejně. Britský úpravce Kahn Design se rozhodl zmírnit jejich opomíjení a londýnský taxík si vybral pro svůj nejnovější projekt.

Vůz podobného ražení vyjel z místní dílny už v roce 2018. Tehdy Kahn Design oblékl celý interiér do černé kůže a přidal stropnici s hvězdnou oblohou. Je proto logické, že po TX4 se s odstupem času pustí i do jeho nástupce. Model řady TX5 nazval úpravce „Farelady“ a při jeho konstrukci využil nejnovější poznatky a moderní technologie. Jak prozradil Afzal Kahn, zakladatel Kahn Design, úprava taxíků je vždy jedinečná, protože se stále pracuje s ikonickým vozem. Navíc edice pěti kusů vyrobená před čtyřmi lety sklidila velmi pozitivní ohlas a všechny se dostaly do soukromých rukou.

Změny na karoserii jsou pouze decentní. Nejvíce vyniká maska chladiče se širokými vertikálními lamelami a střešní spoiler mající pouze estetickou funkci. Vedle zářivě černého laku lze ještě zmínit lehká kovaná kola s průměry 18 palců vpředu a 19 palců vzadu.

Zato interiér je od základu přepracovaný. Překypuje koženým čalouněním, jehož odstín si lze vybrat dle libosti. Luxusní dojem umocňuje bohaté dřevěné obložení. Netradičním prvkem jsou zadní skořepinová sedadla, jejichž tvar je prý inspirovaný supersportem Bugatti Chiron. Široká středová konzola nabídne vedle držáků nápojů také bezdrátovou nabíječku a USB porty. V noci zútulní interiér hvězdná obloha na stropnici a programovatelné ambientní osvětlení ve zbytku kabiny.

Výhodou je, že Kahn Design počítá s levostranným i pravostranným řízením. Už méně pozitivní je zpráva, že úpravce si novinku cení na minimálně 2.810.000 Kč. Zato si ale můžete vybrat mezi černým, modrým, stříbrným a zeleným lakem. V interiéru jsou pak kombinace takřka neomezené.