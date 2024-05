Kabriolet Mercedes-AMG CLE 53 dostal 450 koní. Proti slunci bojuje speciálním čalouněním

Otevřená verze nejnovějšího Mercedesu CLE se nám představila teprve letos v únoru, už nyní však nabídku rozšiřuje také výkonná varianta od divize AMG. Stejně jako u kupé tedy míří pod kapotu čtyřmístného kabrioletu AMG CLE 53 4Matic+ pokročilé mild-hybridní ústrojí využívající šestiválec, který je přeplňován turbodmychadlem i elektrickým kompresorem.

Konkrétně tedy mluvíme o třílitrovém řadovém šestiválci, jenž sám o sobě produkuje výkon 330 kW (449 koní) a točivý moment 560 Nm (až 600 Nm po dobu 10 sekund v příplatkové funkci „overboost“). Motoru poté sekunduje 48V startér-generátor integrovaný ve skříni devítistupňové převodovky, zajišťující dodatečných 17 kW (23 koní) a 205 Nm. Síla pak míří na všechna kola skrze variabilní systém 4Matic+, zatímco větší agilitu poskytuje kabrioletu standardně i systém natáčení zadních kol.

Z nuly na 100 km/h se nadále komfortně vypadající kabrio dostane za 4,2 sekundy (ve zmíněné funkci „overboost“, standardně za 4,4 s), přičemž dodatečným příplatkem je i možné posunutí elektronického omezovače maximální rychlosti z výchozích 250 km/h na 270 km/h. A když jsme u těch čísel, svou plně elektricky ovládanou plátěnou střechu Mercedes shodí či nahodí do 20 sekundy, a to rovněž v pohybu až do 60 km/h.

Tradiční vizuální přiostření doplňuje AMG o širší blatníky, a tudíž větší rozchod kol (+58 mm vpředu, +75 mm vzadu) oproti standardnímu kabrioletu CLE. Standardně nechybí vyladěný podvozek s ocelovými pružinami a adaptivní tlumiči AMG Ride Control, posílená brzdová soustava a 19palcová kola v AMG designu (příplatkově i 20palcová).

Standardní výbavou kabrioletu je také elektronicky vyklápěcí deflektor vzduchu Aircap a vyhřívání v oblasti krku řidiče a spolujezdce Airscarf. Sedadla jsou pak čalouněna kůží se speciální povrchovou úpravou, která odráží infračervené sluneční vlny a zabraňuje jejich přehřívání v létě. Mercedes uvádí, že na přímém slunci je takto upravená kůže až o 12° Celsia chladnější. Ke komfortnější jízdě se střechou dole nakonec přispívá i 11,9palcová obrazovka infotainmentu, kterou lze polohovat v úhlu 15 až 40 stupňů, aby se posádka vyvarovala nepříjemným odrazům slunce.

Datum uvedení na trh zatím Mercedes nespecifikoval, zřejmě ale bude cílit na začátek léta. České cenovky Mercedesu-AMG CLE 53 4Matic+ kabriolet taky zatím neznáme.