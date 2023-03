K mání Volvo 740 tubo herce a závodníka Paula Newmana. Původní motor vyměnil za jiný a stále tam je

Automobily po slavných osobnostech bývají drahé, protože většinou jde o výjimečný model. Tohle Volvo Paula Newmana má zajímavou historii, stále hodně síly a peněženku příliš nezatíží.

Pokud jste milovníkem značky Volvo, motoristickým nadšencem a filmový fanoušek, máte poměrně omezené možnosti, jak tyto oblasti spojit. Paul Newman byl jedním z mála, který dokázal žít v obou světech, a ještě v nich sbírat úspěchy.

Možná proto, že se během kariéry obklopoval závodními vozy si v roce 1988 koupil přesný opak a pro běžné ježdění zvolil umírněné Volvo 740 Turbo. Ačkoliv se to na první pohled jeví jako nudná volba, Paul ho okamžitě po dodání poslal k úpravci HESCO Engineering v Alabamě, který vyměnil původní přeplňovaný dvoulitr za vidlicový šestiválec o objemu 3,8 litru z Buicku Grand Nationalu osazený čipem pro zvýšení výkonu. Spolu s ním se do vozu nastěhovala pětistupňová manuální převodovka Borg-Warner.

Pro komfort motoru mechanici nainstalovali elektrický ventilátor, větší chladič oleje a sportovní výfuk. Aby bylo Volvo zajímavější i opticky, zvolil pro karoserii Aero paket. Výčet úprav se postupem času rozrostl o snížený podvozek se sportovními tlumiči Bilstein, stabilizátory, posílenou brzdovou soustavu a diferenciál s omezenou svorností.

Současný majitel vlastní Paulovo Volvo o roku 2017 a v rámci možností se o něj dobře staral. Dopřál mu novou spojku, palivové čerpadlo a vstřiky. Zašlá světla vyměnil za nová, koupil čerstvé stěrače i plynové vzpěry podpírající víko kufru.

Při pohledu na karoserii je vidět, že Volvo zažilo lepší časy, ale rozhodně mohlo dopadnout o dost hůře. Není pochyb o tom, že nárazníky během desítek let odvedly svou práci a lak karoserie se ze všech sil snaží odolávat povětrnostním vlivům. Naštěstí nikde nejsou patrné stopy problematické koroze. Stylová 16palcová kola Gemini jsou od roku 2018 obutá do pneumatik BFGoodrich g-Force Comp-2 A/S.

Černé kožené čalounění má patinu a působí „ošoupaně“, ale není nikde potrhané. Přední sedadla jsou navíc vyhřívaná. Nic, s čím by si šikovný detailer neporadil. Stejně tak by pro čalouníka neměl být problém renovovat částečně odlepenou stropnici. Místy popraskaná palubní deska nepřekvapí, ale zato nabídne rádio s CD přehrávačem, klimatizaci a časovač pro dochlazování turba po příjezdu do cíle. Málo vídaným prvkem je výklopná dvojsedačka v kufru.

Při pohledu pod kapotu zjistíme, že má sání s větším průměrem a nedávno zakoupenou baterii. Po zvednutí vozu je jasné, že má taky problém s úniky oleje, což není po tolika letech neobvyklé, i když má najeto jen 121.000 kilometrů. Opravit je třeba i otáčkoměr.

K vozu je rozsáhlá dokumentace zahrnující různé brožury a doklad o vlastnictví Paulem Newmanem. Vůz je aktuálně vystaven na aukčním portále Bring a Trailer za v přepočtu 595.000 korun.

Záznamy z Carfaxu ukazují historii bez nehody a svolávací akci kvůli prostřednímu sedadlu ve druhé řadě. Vůz byl registrován v Connecticutu, New Jersey, Washingtonu a Illinois.