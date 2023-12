K mání je originální Brouk německé policie. Dostanete k němu i část uniformy

Vzhledem k tomu, že Brouků najdeme jako hub po dešti, je opravdu těžké najít nějaký, který by byl zajímavý a vyčníval z řady. Jeden takový můžete nyní vrátit do rodné Evropy. Na aukčním portále Bring a Trailer je k mání originální policejní Brouk, který začátkem osmdesátých let bránil zákon. Dále se objevil v seriálu Jerryho Seinfelda a pořadu Jaye Lena.

Tento kousek se narodil v Mexiku roku 1979, odkud rovnou putoval do rukou bavorské policie v regionu Dolní Franky, kde sloužil do roku 1986. Následně se nevyužitý odebral na odpočinek do skladu. Díky tomu se zachoval stále ve velmi dobrém stavu, když pomineme poprašek koroze na nárazníku. Před 16 lety si Brouk dopřál obnovu laku a v roce 2000 citlivou kosmetickou renovaci.

Poslání chránit zákon je na první pohled viditelné a nejde jen o tradiční bílo-zelené zbarvení. Dveře zdobí znak bavorské policie, příď a záď nesou nápis „Polizei“ a na střeše najdeme maják s megafony a anténu k palubní vysílačce Telefunken. Pod předním nárazníkem visí sirény Bosch. Šedě lakovaná 15palcová ocelová kola mají od listopadu nové pneumatiky Vredestein Sprint Classic.

Šedé jsou i výplně dveří, ačkoliv sedadla oblékají hnědou látku s vinylovými bočnicemi. Mají odpovídající patinu a jeden z dřívějších řidičů si podle propálené díry asi rád zapálil cigaretu. Středový panel obsadily spínače dodatečného vybavení. V přihrádce před spolujezdcem si lebedí zmíněná vysílačka se sluchátkem zavěšeným pod palubní deskou.

Po technické stránce je Brouk v pořádku. Pohání ho plochý čtyřválec o objemu 1,2 litru s karburátorem Solex H30/31 typickým pro mexickou produkci od ledna 1978. Tachometr cejchovaný do 160 km/h ukazuje na počítadle nájezd necelých 25.000 km. Poslední dva tisíce přidal předešlý majitel, ale celkový počet ujetých kilometrů není znám. Loni v lednu Brouk dostal nový olej, alternátor a baterii. Servis dále zahrnoval seřízení brzd a proplach okruhu.

K vozu jsou německé historické doklady, ale od roku 2014 pobývá v Santa Monice v Kalifornii. Třešničkou je pravá služební bunda. V době psaní článku činil poslední příhoz v přepočtu 520.000 Kč.