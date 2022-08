Jubilejní Mercedes-Maybach S se v Česku prodal za 9,5 milionu korun. Luxus na palubě jenom těžko najde obdoby

Na český trh se dostal výroční Mercedes-Maybach Třídy S 680 4Matic „Edition 100“ v jediném exempláři. Automobilka jej prodala během charitativní aukce.

Mercedes-Maybach oslavuje stoleté výročí značky, jež je od počátku symbolem pro nejluxusnější limuzíny světa. Právě sto takových vyrobila automobilka v rámci jubilejní edice „Edition 100“. Zcela pochopitelně je nositelem Mercedes-Maybach Třídy S 680 4Matic s vidlicovým dvanáctiválcem s výkonem 612 k. Jak název napovídá, výjimečný motor je poprvé spojen s pohonem všech kol. Ve srovnání s klasickým „dlouhým eskem“ má Mercedes-Maybach větší rozvor o 180 mm.

Pro český trh značka vyčlenila jediný kus, který navíc prodala netradičně formou online charitativní aukce. Během třech dnů (od 20. 6. do 23. 6. 2022) se do ní registrovalo 15 zájemců, které si automobilka sama vybrala. Limuzínu jim ukázala s předstihem na privátní prezentaci koncem května.

České zastoupení značky se zároveň rozhodlo podpořit dobrou věc a do události zapojilo Fond ohrožených dětí. Vyvolávací cena vozu odstartovala na ceníkových 8.435.748 Kč. Minimální příhoz činil příhodně 100.000 Kč. Kladívko nakonec odkleplo poslední nabídku ve výši 9.500.000 Kč, z nichž 1.064.252 Kč půjde na konto Fondu ohrožených dětí.

Jubilejní Mercedes-Maybach S 680 4MATIC „Edition 100“ pokrývá ručně nanesený lak složený z odstínů stříbrné Hightech a modré Nautik. Zvenčí limitovanou sérii připomíná plaketa na zadním sloupku a kryty nábojů kol se speciální stříbrnou úpravou. Pro dokonalou ochranu během parkování je součástí speciální plachta s logem výrobce.

Na dlouhých cestách si nový majitel bude hovět v přepychovém zázemí s dvojicí multifunkčních křesel. Ta disponují širokými možnostmi nastavení včetně několika masážních programů. Za chladného počasí přijde vhod vyhřívání zátylku a ramen.

Interiér je čalouněn kůží v odstínech bílé Crystal designo a stříbrné s perleťovým efektem. Do tohoto prostředí se skvěle hodí speciální doplňky rovněž vyrobené v omezené sérii. Jedná se o plnicí pero posázené diamanty z kolekce Maybach the Peak a číše na šampaňské s personalizovanou rytinou od výrobce stříbrných příborů a jachet Robbe & Berking. Lahev sektu řidič přichystá do palubní lednice. Potřebné dokumenty si lze uložit do speciálně navrženého kufříku z měkké kůže.

Během přesunů slouží k zábavě i práci multimediální zařízení MBUX High-End s dvojicí obrazovek. Díky prvotřídnímu odhlučnění si vychutnáte plnou kvalitu soundsystému Burmester.