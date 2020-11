Jedno je jisté: pokud Joe Biden porazí v amerických prezidentských volbách Donalda Trumpa a získá klíče od Bílého domu, svobodnému světu bude nově vládnout petrolhead. Bývalý viceprezident USA totiž vlastnil pár zajímavých vozů a provádět „burnouty“ mu nedělá problém. Ostatně jednu klasickou pecku vlastní dodnes, i když s ní pořádně nemůže jezdit.

Nemyslete si ovšem, že by po zvolení Bidena tekl americkými ulicemi benzin a na cesty se vydala nová generace rozežraných osmiválců. Biden už dříve vyjádřil podporu elektromobilitě, pro USA chce přísnější emisní limity a jeho vědomí nutnosti udržitelné budoucnosti mu nepochybně hraje do karet u voličů, kterým se laxní přístup Trumpa k otázkám globálního oteplování příčí.

Když ale přijde na minulost a stará auta, lze vidět, že naproti extravaganci Lamborghini a Maybachů Donalda Trumpa je Biden v srdci mnohem tradičnějším petrolheadem. 77letý demokrat z Pensylvánie také vyrůstal v rodině plné aut. Bidenův otec pracoval jako správce dealerství GM i Chrysleru a jistou dobu prodával Fordy. Zaměření na staré „Ameriky“ je tedy od dětství zřejmé.

Na svůj středoškolský ples tak Biden vyrazil od otce půjčeným Chryslerem 300G z roku 1961. Jedno z prvních aut, které však vlastnil, byl starší Studebaker z roku 1951. Obliba v kabrioletech pak začala u Plymouthu Cranbrook Convertible ze stejného období. Na chvíli se objevil i višňový Chevroletu Bel Air z roku 1956.

K větší „exotice“ pak zamířil Biden během svých let na vysoké škole, kdy si koupil ojetý Mercedes-Benz 190SL s najetými 160 tisíci kilometry. Dnes ceněná klasika měla karburátory Solex, které dle samotného majitele nikdy pořádně nefungovaly. Pouze jedinému autu byl však Biden vlastníkem po celou dobu a nikdy nezamýšlel o jeho prodeji.

Tím autem je otevřený Chevrolet Corvette Stingray z roku 1967 v nepříliš vídaném odstínu zelené Goodwood Green. Exemplář z posledního roku výroby druhé generace amerického sporťáku byl svatebním darem od Bidenova otce. Nynější kandidát na prezidenta je dodnes jediným majitelem a s vozem se před pár lety objevil i v pořadu Jay Leno's Garage.

A pokud se Biden do prezidentského křesla opravdu posadí, svou Corvettu na dlouhou dobu asi zavře do garáže. Tajná služba totiž prezidenta USA za volant z bezpečnostních důvodů nepustí, což se dříve týkalo i funkce na pozici viceprezidenta.

„Tajná služba mě nepustí za volant. Vlastně nemůžu řídit vůbec nic. Je to jediná věc, kterou na této práci nesnáším. No vážně,“ popsal v roce 2011 tehdejší viceprezident Biden své trable s vlastnictvím klasické Corvetty v rozhovoru pro magazín Car and Driver.