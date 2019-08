JLR vyvíjí 3D head-up displej. Rozšířenou realitou chce bojovat proti nehodám

Vývojové oddělení automobilky Jaguar Land Rover chce posunout technologie v kabině na další úroveň. Pracuje tedy na 3D head-up displejích i obrazovkách infotainmentu. Z jedné strany tak chce JLR přispět bezpečnosti posádky, z druhé strany jí zase nabídnout ještě kvalitnější způsob zábavy při dlouhých cestách.

Technologii rozšířené reality už dnes používá třeba Mercedes u svého posledního navigačního systému. Důležitá upozornění, možná rizika, zvýrazněné dopravní značení nebo pokyny z navigace však chce JLR v budoucnu promítat přímo do zorného pole řidiče a spojit je s reálným okolím v celé šířce čelního okna vozu.

Tuto funkci by měl právě zajistit nově vyvíjený 3D head-up displej, který bude před řidiče všechny potřebné informace promítat. Provedené studie měly v případě vývoje nové technologie dokázat, že rozšířená realita v tomto ohledu snižuje reakční dobu řidiče na případné nebezpečí při jízdě a zároveň vylepšuje předvídatelnost možných situací.

Na vývoji 3D head-up displejů spolupracuje JLR s experty z univerzity v Cambridge. Celý projekt je poté součástí takzvaného plánu Destination Zero, který se kromě cesty za budoucností s nulovými emisemi a znečišťováním snaží dojít k nulovému počtu smrtelných nehod na silnicích.

Podobnou technologii by přitom mohl využít i zbytek posádky. Ve formě displejů na palubní desce či zadní straně opěrek hlavy (pro cestující vzadu) by si mohla posádka užít 3D filmy, a to bez nutnosti speciálních brýlí jako v kině.