Akce Jízdy Světa motorů je nový koncept prezentace automobilů. Nejde o automobilovou výstavu tak, jak je znáte. Nejnovější a nejzajímavější vozy našeho trhu si totiž budete moci nejenom prohlédnout, posadit se dovnitř a vše, co vás zajímá, probrat s prodejci, ale také se v nich můžete projet. Jak už vyplývá z názvu, akci pořádá Svět motorů, nejprodávanější motoristický časopis u nás, a během následujících zářijových víkendů zavítá do Prahy, Brna a Plzně.

První Jízdy Světa motorů vypuknou již zítra v 10.00 na parkovišti u Obchodního centra Letňany v Praze (parkoviště A). Těšit se můžete na více než čtyřicet vozů deseti značek, program pro celou rodinu (skákací hrady pro děti, soutěž o předplatné Světa motorů) či přednášku, během níž vám Martin Vaculík, zástupce šéfredaktora Světa motorů a jeden z nejuznávanějších českých motoristikých novinářů, představí krásnou Škodu 110 R a odpoví na veškeré vaše dotazy. Přednáška začíná v sobotu ve 14:00.

Před Obchodním centrem Letňany se na vás budou organizátoři těšit v sobotu 12. září od 10 do 18 hodin a v neděli 13. září od 10 do 17 hodin. Mapku expozice najdete v galerii, vstup je samozřejmě zdarma. O víkendu 19. a 20. září zavítají Jízdy Světa motorů do Brna (OC Olympia), o víkendu 26. a 27. září se na vás budou organizátoři těšit před OC Olympia v Plzni.

Jízdy Světa motorů (program)

Praha OC Letňany

Sobota 12.9. 10-18 hodin

Neděle 13.9. 10-17 hodin

OC Olympia Brno

Sobota 19.9. 10-18 hodin

Neděle 20.9. 10-17 hodin

OC Olympia Plzeň

Sobota 26.9. 10-18 hodin

Neděle 27.9. 10-17 hodin