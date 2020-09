Jízdy Světa motorů míří do Prahy, Brna a Plzně! Otestujte na vlastní kůži největší novinky

Příznivci motorismu by měli zpozornět a zapsat si do kalendáře termíny zajímavých akcí, které v průběhu září pořádá partnerský časopis Svět motorů. Během akcí s názvem Jízdy Světa motorů si budete moci prohlédnout a vyzkoušet zcela nové vozy, se kterými se jinak setkáváte hlavně na stránkách časopisů a na internetu. Připraven pro vás bude i bohatý doprovodný program, jehož náplň bude ještě upřesněna.

Proběhnou celkem tři akce, vždy na parkovištích u obchodních center. První se koná už 12. a 13. září v Praze u obchodního centra v Letňanech, o týden později zamíří Jízdy Světa motorů do Brna (OC Olympia) a 26. až 27. září proběhnou v Plzni (OC Olympia). Vozy budou pro veřejnost připraveny vždy v sobotu od 10:00 do 18:00 a v neděli od 10:00 do 17:00.

Na místě se můžete těšit na vozy značek Subaru, Hyundai, Opel či Mitsubishi. Kompletní seznam přítomných automobilek a modelů ještě upřesníme. Na akci si nemusíte vyhradit celý den, stačí se zastavit třeba při nákupech a prozkoumat či přímo osobně vyzkoušet své oblíbené auto.