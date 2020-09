Jízdy Světa motorů Brno v obří galerii. Byla to paráda! Najdete se na fotkách?

Praha, Brno, Plzeň, to všechno během zářijových víkendů. Takto by se dala ve stručnosti shrnout akce Jízdy Světa motorů, která není jenom běžnou automobilovou výstavou. Ty nejdůležitější a nejzajímavější vozy našeho trhu si můžete nejenom detailně prohlédnout, ale také se v nich projet, to všechno za asistence prodejců, kteří jsou neustále k dispozici. Vstupné je zdarma a doprovodný program nabízí zábavu pro celou rodinu.

O uplynulém víkendu navštívila akce Jízdy Světa motorů město Brno. Na parkovišti před OC Olympia čekalo na návštěvníky více než třicet vozů značek Ford, Hyundai, Kia, Renault, Dacia, Subaru, Suzuki a Škoda, děti si mohly zařádit ve skákacím hradu a nechyběla ani možnost vyzkoušet si speciální brýle simulující opilost. V redakčním stánku Světa motorů byl pro zájemce o předplatné časopisu připraven dárek v podobě luxusní autodráhy Carrera nebo kávovaru.

Jak to na parkovišti před OC Olympia v Brně vypadalo, si můžete prohlédnout v bohaté galerii. Tím bychom brněnskou zastávku akce Jízdy Světa motorů uzavřeli a pomalu se můžeme připravovat na Plzeň, kam výstava zavítá o víkendu 26. a 27. září.

Akce se bude odehrávat před plzeňským OC Olympia v tradičních časech (sobota: 10 až 18 hodin, neděle 10 až 17 hodin). Více informací včetně přehledu aut přineseme v nejbližších dnech.

Příští zastávka: OC Olympia Plzeň