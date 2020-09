Na Jízdy Světa motorů můžete do Brna vyrazit i dnes! Podívejte se, co na vás čeká

Akce Jízdy Světa motorů se dnešním dnem překlápí do své druhé poloviny. Ještě dnes máte jedinečnou šanci vyrazit do Brna k OC Olympia, kde bude akce probíhat až do 17 hodin.