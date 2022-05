Jízda v poválečné Škodě 1101 Tudor není z dnešního pohledu žádný med. I tak jsme si s ní zazávodili

Najíždím z vedlejší silnice na hlavní, pouštím nohu z plynu, vyšlapuji spojku, vyřazuji z trojky na neutrál, trochu přikrmím plyn, znovu sešlapuji spojku a doufám, že následným pohybem řadicí páky trefím dvojku. Spadla nám totiž před startem z převodovky malá pružinka, díky které se páka na neutrál samovolně nehýbala v kulise a držela nějakou logiku v tom, kde jsou jednotlivé stupně, takže teď si teď musím všechno hezky hledat. Povedlo se, ani jedno škrtnutí zubů, prostě ukázkový meziplyn. Ještě aby ne, už jsem to dnes udělal minimálně stokrát.

Vpravo od volantu jsem dal kolébkovým přepínačem znamení o směru jízdy. Koukám vlevo, nic nejede. Šlapu na plyn a naháním si otáčky k přeřazení na trojku. Ve volantu je trochu vůle, řídím tedy, abych jel rovně. Jedu něco mezi 60 až 80 km/h, přesně to nevím, ukazatel mezi těmito čísly plandá ze strany na stranu. Inu, jízda s první poválečnou škodovkou, respektive jednou z první poválečné modelové řady, má prostě svá specifika. Přesto si nedokážu představit moc lépe strávených sobot.

Tým Škoda Classic totiž opět vytáhl z muzea pár kousků, které se tak mohly zúčastnit krásného 7. ročníku české setinové rallye 7 Castles. Letošní ročník se konal 30. dubna a na startu se sešel rekordní počet 74 posádek. Rallye je jednodenní. Start proběhl u Engine Classic Car gallery v Praze a první etapa nás zavedla přes Unhošť až do Libochovic na oběd. Následovala moc hezká etapa přes Libčeves a pak už závěr přes Litoměřice, Terezín, Roudnici nad Labem a Velvary.

Spolujezdce mi dělal Honza Hrbek ze Škodovky a naším závodním strojem byla Škoda 1101 v tehdy oblíbené karoserii tudor-kabriolet, tedy s dveřmi v pevných rámech a stahovatelným textilním dílem střechy. Nutno podotknout, že brzké poválečné Škodovky nebyly žádná ořezávátka. Měly nezávislé zavěšení všech kol, hydraulické brzdy a schopné 1,1litrové čtyřválce o výkonu 23,5 kW (32 koní).

V Mladé Boleslavi se stavěly podvozky (páteřový, vpředu rozvidlený rám) a karoserie zase v tehdy nových závodech ve Vrchlabí a Kvasinách. Optikou poválečných aut, kdy se některé automobilky dlouho nebyly schopné zmátořit, byla řada Tudor od Škodovky prostě fajn.

Trasa měřila celkem 238 kilometrů. Celkem nás na trase čekalo jedenáct měřených zkoušek, z toho dvě byly tajné, tedy nezakreslené v roadbooku. Cílem setinových rallye je prověřit souhru mezi řidičem, spolujezdcem a jejich vozem. Asi je vám tak jasné, že jsem si žádné naděje na umístění nedělal, když jsem seděl ve Škodě 1101 poprvé v životě a s navigátorem Honzou jsme si poprvé potřásli rukou jen pár hodin před startem. Právě proto považujeme celkové 37. místo za úspěch.

Jsme hlavně rádi, že jsme se ani jednou neztratili a vypěstovali jsme si důvěru jak jeden k druhému, tak i k naší propůjčené technice. Dařilo se nám v dlouhodobém testu přesnosti, tedy v překonání vzdálenosti 12,57 kilometru v čase 1000 sekund, tedy 16 minut a 40 sekund. Bod měření jsme protnuli v čase 16:40,16 a vysloužili si tak ve zkoušce čtvrté místo.

Absolutním vítězem sedmého ročníku 7 Castles Trial se stal tým Petr a Tomáš Fialovi se sportovním vozem Porsche 911 S (1970). Druzí skončili Albert Pance s Martinou Fau a jejich úchvatný Renault 8 Gordini (1965¨). Třetí příčku obsadili Josef a Michaela Weithalerovi se Škodou 1000 MB Rallye (1964). Třetí posádka si také odnesla trofej Narcise Podsedníčka pro nejlepší posádku startující s vozem Škoda. V té jsme my skončili desátí.

Na startu byly k vidění opravdu nádherné kousky. Vedle našich Škodovek, z nich vyzdvihuji především dvojici našich tudorů (kabriolet a roadster), také meziválečný Rapid s dálniční karoserií v krásné modré barvě. Pozornost na sebe ale dokázalo strhnout také mnoho vozů zahraniční produkce. K vidění bylo několik klasik typu Porsche 911 a BMW M3 generace E30, ale také speciality, které u nás tak často nevídáme, třeba Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec, Ford Falcon Futura Convertible, Mitsubishi 3000GT VR4 nebo Pontiac Beaumont SD 396.

