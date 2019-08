Pravidla silničního provozu popisují obytnou zónu jako zastavěnou oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“. Mnohým by však mohl po letech vykročení z autoškoly dělat problém samotný rozdíl mezi obytnou zónou a pěší zónou.

V obou zónách mohou chodci využívat celou šířku komunikace, ale zároveň musí umožnit vozidlům jízdu, zatímco řidiči jsou povinni chovat se ohleduplně, chodce neohrozit a nepřekročit povolenou maximální rychlost.

Zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že do obytné zóny není vjezd nijak omezen, kdežto do pěší zóny smějí vjet pouze vozidla vyznačená na dolní části značky „Pěší zóna“. V obytné zóně si také mohou hrát na komunikaci děti, to je v pěší zóně zakázáno.

Jaké je tedy hlavní riziko?

Jak už uvádějí pravidla silničního provozu, „řidiči v obytných zónách musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit“, zejména tedy s hrozícím rizikem jejich volného pohybu na komunikaci a nevyzpytatelného chování hrajících si dětí. V případě nutnosti musí řidič zastavit vozidlo.

Jakou rychlostí mohu v obytné zóně jet?

V obytné i pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. K výše uvedeným podmínkám však nejlépe vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze.

Kde mohu v obytné zóně parkovat?

Možnost stání vozidla je omezeno jen na místa označená značkami pro parkoviště. Zastavení ovšem není nijak omezeno, například pro naložení/vyložení nákladu nebo nastoupení/vystoupení osob.

Jak je to s předností?

Při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost v jízdě i tam, kde není umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“. Bohužel, někteří řidiči se často mylně domnívají, že i při výjezdu z obytné zóny mají přednost zprava.

Značka „Konec obytné zóny“ nicméně povinnost dát přednost ukládá sama o sobě. Obytná zóna je totiž postavena na úroveň například polní nebo lesní cesty.

Jaké povinnosti mají v obytné zóně chodci?

Ačkoliv má řidič povinnost neohrozit chodce, samotný pohyb zde stojí na vzájemné ohleduplnosti mezi chodci a řidiči. Vozidlům tedy musí chodci v obytné zóně umožnit jízdu, což platí i pro hrající si děti.