Zásady jízdy na sněhu: 5 pravidel, která je třeba znát a dodržovat

Myslete také na to, že ani samotné ABS nemusí plně zaručit ovladatelnost vozu při brzdění. Při vyhýbání překážce je proto nutné pracovat s volantem pouze tak, jak je nezbytně nutné, a brát v potaz fakt, že vůz vždy nejlépe brzdí se srovnanými koly.

To platí především o řízení. Trhané pohyby volantem nejsou žádoucí nikdy, nevýhody takového jízdního stylu se na kluzkém povrchu násobí. Při škubání volantem ztrácejí přední kola trakci mnohem dříve, řidič by měl rovněž jemně pracovat i s plynem a brzdou. Ne náhodou zimní režimy aut otupí reakce plynového pedálu. Vyplatí se využívat vyšších převodových stupňů, které jsou ke kolům jemnější.

Nejen na hory, ale i do nížin už přišel první letošní sníh. Řidiči, kteří nepoužívají zimní pneumatiky už od 1. listopadu, jak s určitými doplňujícími podmínkami nařizuje silniční zákon, raději zůstávají doma, ti ostatní si zadělávají na pěkný malér.

Zatáčky si najíždějte vždy od vnější strany, ale na své polovině silnice. Pokud do nich nevidíte, zvolte jen takovou rychlost, jako by zatáčka měla pokračovat ostře za roh. Zvýšenou opatrnost věnujte mostům, nadjezdům a odbočování na komunikaci nižší třídy. Na těchto místech se častěji vyskytuje náledí a zhoršený stav povrchu.

Nikdy nezastavujte před, nebo dokonce v kopci. Důležitá je hybnost a tak na horských silnicích nechejte ty před sebou raději odjet z dohledu a vy se do kopce raději více rozjeďte. Samozřejmě všeho s mírou - protáčet kola na místě vám v ničem nepomůže, a pokud neznáte terén, berze v potaz jeho možné náhlé změny.

V provozu i v zimních měsících potkáváme nezkušené řidiče či auta v nevhodném technickém stavu.Více než kdy jindy se vyplatí myslet za ostatní - tedy předvídat ne snad vždy to nejhorší, ale aspoň časté chyby, kterými nás mohou ostatní ohrozit.

Obecně se jako vhodný rozestup na dálnicích považuje dvousekundová hranice. Právě to je mnohem důležitější, než celková rychlost, kterou, byť na upravené dálnici, uháníte. Vše totiž samozřejmě závisí na povrchu vozovky. Příliš pomalé tempo už při prvních vločkách může být naopak nebezpečné.

Nechávejte si větší odstup od vozidel jedoucích před vámi, na reakci na poslední chvíli není na kluzkém povrchu prostor. Vždy byste zároveň měli mít podvědomou únikovou cestu, pokud by nešlo před překážkou zabrzdit.

4. Poznejte svoje auto

Zamyslete se nad tím, s jakým autem do zimních podmínek vyrážíte. Především brzdy a pneumatiky by měly být v bezvadné kondici. Před jízdou se ubezpečte, že na autě nepovezete kilogramy sněhu. Nejen, že poprašky budou štvát řidiče za vámi a hned poté i policii, ale při brzdění se může hrouda nahrnou na čelní sklo a zamezit výhledu. Myslete také na to, že LED svítilny a světlomety jsou studeným zdrojem světla, a tak je nutné před jízdou jejich sklo odmrazit, stejně jako čelní a boční okna auta.

Důležité je vědět o specifikách koncepce daného auta. Zejména někteří majitelé vozů s pohonem všech kol si myslí, že jejich vůz má výhodu i v zatáčkách či při brzdění. To je velký a možná i drahý omyl. Při prostém průjezdu zatáčkou na sněhu, či při brzdění, je úplně jedno, jaká kola jsou poháněna, vozy s pohonem všech mají výhodu jen při akceleraci a stoupání, případně při korekci smyku.

Dnes nejběžnější koncepce "všechno vpředu", tedy pohon předních kol od vpředu napříč uloženého motoru, má díky zatížení přední nápravy docela dobrou trakci. U těchto vozů můžete před zatáčkou přibrzdit razantněji, přenesete tak hmotnost na přední kola a auto ochotněji zatočí. Pokud to ovšem nepřeženete s nájezdovou rychlostí.

Poznejte specifika svého auta v krizové situaci. Mluvíme o škole smyku a dalších kurzech, i takové noční cvičení na zasněženém parkovišti však k něčemu může být. Tedy ne, že bychom k tomu chtěli navádět...