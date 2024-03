Již zítra se koná Offroad Maraton v Milovicích. Svět motorů bude u toho, jedeme s týmem Polaris

Bude to náročné a bude toho dost. Výzvy jsme se ale nezalekli a jdeme do toho. Můžete nám držet palce.

V sobotu 23. března se na tankodromu v Milovicích odehraje klání seriálu Offroad Maraton, kde si v několika kategoriích mohou jezdci zazávodit i několik hodin v náročných podmínkách. My budeme letos u toho, Svět motorů zvedl hozenou rukavici od týmu Polaris, který nám připravil sedačku ve speciálu RZR Pro R. Za Svět motorů pojede Vladimír Kadera a spolujezdce mu bude dělat Michal Dokoupil.

Dnes probíhají technické kontroly přihlášených vozidel a ukončení registrací. V sobotu už se od 8:00 začíná závodit. Jako první se utkají čtyřkolky. My závodíme v kategorii aut, podle programu pojedeme čtyři hodiny, od 14:30 do 18:30. V 19:00 je pak vyhlášení vítězů. Konkurence je opravdu vysoká a vedle ostatních vozů Polaris a Can-Am budou na trati i domácí stavby, které se co do rychlosti a výdrže vyrovnají profesionálním strojům.

Na závod se nesmírně těšíme, ale máme z toho samozřejmě respekt. Především chceme v pořádku dovézt do cíle RZR Pro R. Tento stroj jezdí i Dakar. Ve svých útrobách má šestnáctiventilový dvoulitrový čtyřválec o výkonu 225 koní, který je spárovaný s převodovkou CVT. Ta je vhodná k tomu, abyste zbytečně neprořadili a měli stále ideální otáčky. Tento stroj stojí 1,3 milionu korun. Jakmile ale uvidíte, co umí jeho tlumiče s využitelným zdvihem 73,6 cm, úplně si to zamilujete.