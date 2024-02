Již tuto sobotu se budou veteráni prohánět po jezeře. Sladký život okusíte osm hodin od Prahy

Již tuto sobotu se ve Svatém Mořici bude konat nejchladnější výstava Concorso na světě. předpověď počasí ukazuje teploty přes okolo minus pěti stupňů, to ale nezastaví stovky gentlemanů a vážených dam, aby se zúčastnili The I.C.E. St. Moritz. Toto město leží v jihozápadním Švýcarsku a z Prahy se sem dostanete za zhruba osm hodin. Pokud nechcete platit roční švýcarskou dálniční známku, bude to o hodinu navíc.

Výstava aut a přehlídkové ježdění láká každým rokem více a více účastníků. Není se čemu divit, během eventu se postaví takzvaná ICE Village na místním jezeře, kde většina eventu probíhá. A to ježdění? Není to sice žádná palba, ale vidět jet Auto Union nebo Pagani Huayra Codalunga smykem s odlétajícím sněhem od zadních kol se vám asi nepoštěstí každý den.

Uvidíte tady věci, co jste ještě neviděli a uslyšíte to, co jste ještě neslyšeli. Loňský rok vyhrála přehlídku krásy Lancia Stratos HF Zero z roku 1970. V roce 2022 to byla Alfa Romeo Tipo B/P3. Co to bude letos? Dozvíme se 24. února. Lístek na hlavní program v sobotu stojí 80 franků, tedy 2150 Kč. Partnery akce jsou například Richard Mille, Loro Piana nebo Vista Jet.