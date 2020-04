Jiný off-road by to nezvládl. Číňan použil k otočce na dálnici nadchod pro pěší

Působivé schopnosti staršího Suzuki Jimny rovněž v městském prostředí ukázal jistý řidič v čínském Sin-ťiangu. Jelikož přejel sjezd na dálnici a nechtělo se mu otáčet až na další odbočce, muž se rozhodl využít bližšího nadchodu pro chodce, který dálnici protínal.

Vysoké schody nebyly pro malé Jimny problémem stejně jako úzký prostor ohraničený zábradlím. Bohužel pro řidiče (a naštěstí pro chodce) tento „kaskadérský“ kousek zahlédl policista, který samozřejmě nenechal bizarní otočku na dálnici bez povšimnutí.

S ohraničením dálnice svodidly je vlastně úspěchem, že se řidiči vůbec povedlo ze silnice dostat do pěší zóny. Zda by se mu nakonec povedlo stejným způsobem najít i prostor mezi svodidly k připojení zpět na dálnici, to je otázkou.

Každopádně, policista stihl řidiče zastavit na vrcholu nadchodu, kde jej podle informací deníku South China Morning Post pokutoval částkou 200 juanů, tedy v přepočtu asi 700 korun a několika trestnými body. Štěstím může nakonec být, že celý manévr nedopadl katastrofou. Nosnost nadchodu měla totiž být jen 1000 kg a mrňavé Jimny se hmotností pohybuje právě jen kolem jedné tuny.