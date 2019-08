Ještě přísnější zákaz jízdy kamionů v neděli. Premiér chce volné silnice do 22 hodin

Omezení jízdy kamionů na českých silnicích je stále řešeným tématem Ministerstva dopravy. Poslední jednání, kterého se zúčastnili kromě premiéra i ministři vnitra Jan Hamáček a dopravy Vladimír Kremlík, policejní prezident Jan Švejdar a šéf ŘSD Radek Mátl, opět nadhodilo uvedení nových pravidel.

Nejdůležitěji se totiž zmiňovalo upravení současného nedělního zákazu jízdy kamionů. Panuje shoda na tom, aby kamiony v neděli mohly znovu vyjet na silnice až po 22 hodině. Kamiony však budou mít umožněn dojezd v rámci České republiky či do konce přepravy. Tím se Česká republika v oblasti nedělních jízd kamionů srovná s okolními zeměmi.

„Jsme jediná země, která má povolenou jízdu kamionů v neděli do 13 hodin. Tyto představy a návrhy budou předmětem jednání vlády i Sněmovny, ale shodli jsme se na tom, že je třeba to upravit. Kamiony by tak již nejezdily v neděli od půlnoci, ale znovu by mohly vyjet právě až od 22 hodin,“ uvedl Andrej Babiš. Tabulka níže dokazuje, že tímto rozhodnutím by se pravidla podobala Německu, Rakousku i Slovensku.

Na jednání se mimochodem řešil i zákaz předjíždění kamionů. Navrhovaná varianta by nezakazovala předjíždění plošně, ale pouze na vybraných úsecích. Nyní se čeká na návrhy policie a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na možná řešení. K tomu by mělo dojít do konce týdne, následně se vybrané úseky osadí dopravními značkami.

S průjezdem kamionů přes naše území souvisí budování odpočívek. Na tento rok se plánuje otevření přibližně 241 stání pro nákladní vozidla, v roce 2020 přibude 119 stání, v roce 2021 dalších 233 stání a v roce 2022 dojde k vybudování 308 nových stání. V současné době na dálniční síti chybí přibližně 1400 stání pro nákladní vozidla.

Tématem jednání byl také zvýšený dohled ze strany policie, především pak v rizikových úsecích. V dnešní době je na každém oddělení dálniční policie jedna hlídka pro nonstop službu a jedna pro denní režim. Cílem je přidat alespoň jednu denní hlídku tak, aby se zvýšila akceschopnost policie. S rozvojem dálniční sítě by pak měla vznikat i oddělení nová. Díky materiálu rozvoje Policie České republiky je garantováno navýšení stavu dopravní policie o několik set policistů.