Jeremy Clarkson zvolil své auto roku. V tisku, pro který píše, jde proti proudu

Čtvrtý ročník motoristických ocenění britského zpravodajství News UK přináší i letos zajímavé vítěze, a to včetně samostatné kategorie určené pro auto roku Jeremyho Clarksona. Bývalý moderátor Top Gearu, nyní The Grand Tour i v současnosti přispívá svými názory a testy do novin The Sunday Times, které jsou součástí ankety rovněž po boku plátku The Sun.

Volbu finalistů měli opět na starosti další vybraní automobiloví experti z výše zmíněných publikací, přičemž do konečného hlasování přispěli i samotní čtenáři. Zatímco se ovšem autem roku 2021 novin The Sunday Times stal oficiálně elektrický Ford Mache-E, ve své vlastní kategorii měl Clarkson o autě roku samozřejmě jinou představu.

Autem roku Jeremyho Clarksona je Toyota GR Yaris, ostrý hatchback a homologační speciál, kterému na základě vysoké poptávky letos automobilka prodloužila výrobu. „Tohle auto mě dokázalo nahlas rozesmát,“ psal v testu moderátor. „Je to jedno z nejzábavnějších a nejvíce vzrušujících aut, které jsem kdy řídil,“ dodal.

S Clarksonem přece jen nakonec souhlasil zbytek expertů alespoň částečně, jelikož GR Yaris obdržel samostatné ocenění také v kategorii hot-hatch roku. Kategorií je v anketě celá řada, stačí tedy vypíchnout, že sportovním autem roku je podle News UK Porsche 911 GT3, mezi malými SUV a crossovery zazářil Nissan Qashqai a inovace roku předvádí Hyundai Ioniq 5 se svými rozkládacími sedadly nebo možností napájet vozem externí zařízení.

Na kompletní řadu vítězů motoristických ocenění britského zpravodajství News UK se podívejte v galerii.