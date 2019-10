Jeremy Clarkson zvolil svá auta roku. Milovaný hulvát si umí obhájit snad všechno

Anketa The Motor Awards vznikla pod záštitou týdeníku The Sunday Times a letos proběhl její druhý ročník. Auta v celkem čtrnácti kategoriích volí samotní čtenáři, žádná odborná porota v tomto případě neexistuje. To jediné, co zástupci z médií udělají, je výběr nominovaných.

Čtenáři vybírají v kategoriích pro SUV, městská auta, sportovní auta, elektromobily nebo volí svou nejoblíbenější značku. Třešničkou na dortu je pak volba nejlepšího auta vhodného pro psy. Mezi nominovanými v této kategorii je například Tesla Model X nebo Mazda CX-5.

The Sunday Times je ale v současnosti útočištěm i oblíbeného moderátora Jeremyho Clarksona, který si uzmul dvě kategorie pro sebe a nyní prozradil své vítěze. V kategorii superaut to na plné čáře vyhrálo Ferrari 488 Pista.

Novinář Pistu okomentoval, jako „jedno z nejvíce vzrušujících, napínavých a nejkrásnějších aut, které kdy bylo vyrobeno“. Všechny ostatní auta prý proti němu působí, jako by byla vyrobena z mechu a kůry. Typický Clarkson.

V druhé kategorii zvolil své auto lidu (People's car award). Podle Jeremyho je to Bentley Continental GT V8, tedy levnější verze klasického dvanáctiválcového GT. Svou volbu obhájil následovně: „Bentley vlastní Volkswagen a jak asi víte, Volkswagen znamená ,auto pro lidi´.“​

Clarskona ale hlavně udivilo, jak malou sumu Bentley za svůj model požaduje. Respektive nečekal, že to bude tak málo. Jen pro zajímavost, vůz stojí v přepočtu necelých pět milionů korun. Souhlasíte s výběrem slavného novináře?