Jeremy Clarkson slaví 63 let! Hlášky do pořadů ho napadají před spaním, v psaném projevu se mu málokdo vyrovná

Pojďme si ve zkratce připomenout zásadní sdělení a hlášky Jeremyho Clarksona, který dnes slaví 63 let.

Jeremy Clarkson, britský novinář, který je známý hlavně díky účinkování v pořadu Top Gear, kde proslul kontroverzními názory, prořízlou pusou, a nesčetnými skandály. Myslete si o něm, co chcete. Třeba, že je to nafoukaný a otravný hulvát, který se předvádí v televizi, a možná máte z části pravdu. Ale pokud se na něj podíváte z jiného úhlu, z toho žurnalistického, je to skutečný génius.

Pokud jej znáte pouze z televizních obrazovek, znáte pouze slupku. Pod kůži mu nahlédnete až v jeho psaném projevu, který je nabitý učebnicovými příklady žurnalistické nirvány. Některé repliky, které používá, nebo požíval do svých pořadů, ho napadají pozdě v noci, když usíná. Ale není to nápad o konkrétním autě. Prostě ho napadne vtipné přirovnání, které si zapíše, a až později vybírá, k jakému autu se hodí.

Tata Nano: Auto bez duše

Začneme článkem o indickém autě Tata Nano, kde Jeremy vysvětluje, proč takové auto nemá duši, a výsledek přirovnává k italské Lancii.

„Takové dopravování je jen zlomkem toho, co musí auto splňovat, aby se mi zarylo do srdce. Musí být hezké, a to Nano není. Musí mít duši, a tu Nano nemá. Můžete si být jistý, že s Nanem nikdy nebudete hledat výmluvu, proč je třeba někam zajet. Pokud byste ale měli Lancii, úmyslně byste zapomínali na psí sušenky jen proto, abyste to mohli otočit. Stalo by se z vás lidské jojo. Já se rozhodl, že Lancii musím mít. Když už pro nic jiného, tak proto, že jsou extrémnější než Alfy. Alfa je jako porno v hotelu. Lancia je jako to, co najdete na úplném dně internetu. Myslím na to se psy.“

Jeremy Clarkson natočil vlastní Gymkhanu. Je vlastně docela nemehlo

Auta na elektřinu a Zelení

Pokud máte pocit, že se v pořadech Top Gear a The Grand Tour objevují elektromobily spíše sporadicky, má to hned několik důvodů. Zaprvé, s pořadem Top Gear se soudila Tesla ohledně nevhodných výroků pronesených při testu Tesly Roadster. Zadruhé, Clarkson má na elektrický pohon vyhraněný názor.

„Gordon Brown (bývalý britský předseda vlády, poz. red.) po nás chce, abychom počínaje příští středou všichni přesedlali na auta na baterky, ale má alespoň nějaké tušení, kde vezmeme všechnu tu elektřinu, která je bude pohánět? Ani h*vno. Polovina Zelených obsadila komíny všech elektráren v zemi a druhá polovina žije na stromech v místech, kde se mají stavět další.“

O práci v Top Gearu

Vždycky jste si říkali, jaké to asi musí být ve studiu a vidět celý ten cirkus naživo? Vidět ne jenom Clarksona, ale i Hammonda, Maye a smát se jejich skopičinám ve studiu? Tak to byste si pěkně počkali. A také byste si hezky postáli. V televizi jde o padesátiminutový program, ale ve studiu máte zábavu na celé pozdní odpoledne.

„V současné době máme na čekačce na lístky na natáčení Top Gear 190.000 lidí. A protože do studia se vejde maximálně 500 lidí, trvalo by 19 let, než by se dostalo na každého. Je nám tedy jasné, že se jedná o velkou událost, a proto děláme pauzu na čaj, během které spolu s Richardem a Jamesem zapózujeme, aby si nás lidi mohli vyfotit. James je z toho trochu paf, částečně proto, že telefonům s foťákem nerozumí, ale hlavně z toho důvodu, že mu hlava nebere, proč by měl chtít kdokoli fotku člověka, který většinu dne stráví na záchodě,“ prozradil Clarkson v době, když ještě pracoval pro BBC a natáčel Top Gear. Jak je to dnes, všichni víte…

O natáčení

Jedna z věcí, kterou mám osobně na Top Gear velmi rád, jsou ty krátké filmy se zajímavými auty v krásných lokacích. Krátké, do deseti minut dlouhé video, které mi o autě řekne víc než hodinová přednáška. Stojí to celé dny příprav a výběru lokace. Samotné natáčení pak také není žádná sranda.

„Samotné řízení bývalo vždycky příšerně nudné. Většinou jsem seděl za zatáčkou v nějakém bohem zapomenutém koutě světa a čekal, až se z vysílačky ozve, že je cesta volná. Pak jsem vyrazil a zjistil, že něco jede nebo že se rozostřila kamera, a muselo se jet znovu a znovu a znovu. Věřte mi, řídit Ferrari s kameramanem na sedadle spolujezdce, tunou vybavení a zatraceně velkým světlem, které vás oslepuje z kapoty motoru, není zase až taková legrace.“